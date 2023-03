El Bayern echa a Nagelsmann, que podría tener opciones en el Real Madrid

Por sorpresa, el equipo alemán ha decidido destituir a su joven técnico y su plaza en el banquillo la ocupará Thomas Tuchel, sin equipo desde que fuera despedido del Chelsea.

De manera absolutamente sorprendente, el Bayern de Munich ha decidido prescindir de los servicios de su joven técnico, el alemán Julian Nagelsmann, que ha cumplido temporada y media al frente del club bávaro. Diversos medios germanos aseguran que "el Bayern ha llegado a la conclusión de que Nagelsmann es el principal culpable de la situación que vive actualmente".

Esa situación es que no domina la Bundesliga de manera tan clara como en las últimas temporadas, de hecho ahora es segundo a un punto del Borussia Dortmund, aunque sigue compitiendo tanto en la Copa alemana como en la Champions, donde se las verá con el Manchester City en la inminente y apasionante eliminatoria de cuartos de final.

La última derrota, el pasado fin de semana, llegó frente al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso (2-1) y ya tras el partido las declaraciones de Hasan Salihamidzic, miembro de la Junta Directiva del Bayern, no auguraban un buen futuro para Nagelsmann. "Esto no es lo que significa el Bayern Munich. Perdimos todo, nos dejamos arrollar por un equipo que venía de jugar el jueves... Pocas veces he experimentado tan poco pulso, tan poca mentalidad, tan poca asertividad".

En busca de un topo en el vestuario

Pero es que el ambiente que rodeaba el vestuario del Bayern era extraño desde hacía semanas. El desencadenante final fue que el periódico Bild publicara las directrices técnicas que Nagelsmann había explicado a los jugadores antes del encuentro ante el Bochum. "Estoy molesto. Le doy muchas vueltas porque pienso en lo que pretende la persona que lo pasa. ¿Qué esperan? Siempre intento averiguar cuál es el motivo y no consigo averiguarlo. No creo que la editorial Springer (BILD, ed.) pague 500.000 euros por una información así. No creo que pueda ser un tema monetario", afirmó, molesto, el propio técnico.

Sin embargo, no eran muchos los que esperaban una decisión tan rápida de la directiva del club bávaro, poco dada a destituciones de entrenadores. También ha sido express la decisión de quién será el nuevo entrenador del Bayern de Munich. El germano Thomas Tuchel firmará su contrato como técnico del Bayern para las próximas dos temporadas y media en las próximas horas.

Tuchel ya destacó en la Bundesliga, tanto en el Ausburgo como en el Mainz y, sobre todo, en el Borussia Dortmund, pero sus recientes experiencias, tanto al frente del PSG como del Chelsea no han resultado ser de lo más satisfactorias.

De hecho, el nombre de Thomas Tuchel había salido en las últimas horas como posible sustituto de Ancelotti si es que el italiano no continúa al frente del Real Madrid la próxima temporadas. Sus opciones no eran muchas, pero ahora ya no existen. El que, curiosamente, sí que podría tener posibilidades de convertirse en el próximo técnico madridista sería el propio Nagelsmann, sobre el que ya hubo interés en la directiva blanca cuando entrenaba al Hoffenheim.

El Madrid ya se interesó por Nagelsmann en el pasado

“Me llamó José Ángel Sánchez, no fui el único al que contactó", declaró el técnico alemán a Sport en 2021. "Quería conocer mis ideas y filosofía. Creo que tomé la decisión correcta quedándome en Alemania. El Real Madrid es uno de los clubes más grandes de Europa. Si me llaman en el futuro, quizás reciban una respuesta diferente. Pero hace dos años di el paso adecuado. No estaba preparado, no tenía tiempo de aprender el idioma, me faltaba experiencia", reconocía Nagelsmann hace dos años. Ahora no sé sabe si habrá aprendido español, pero experiencia en la élite ya tiene.