Laporta se desmelena en la fiesta del Femenino y justifica el despido de Xavi

Después de varias semanas de culebrones, en el Barcelona han podido tomarse un respiro para celebrar este fin de semana el título conseguido en la tarde del sábado en San Mamés. Y es que el equipo femenino azulgrana conseguía revalidar el título de la Champions League al imponerse por 2-0 al Olympique de Lyon en el estadio situado en Bilbao gracias a los goles de Aitana Bonmatí y Alexia Putellas. Obviamente, una de las personas más felices fue Joan Laporta, que hace unos días tomó la decisión de destituir a Xavi Hernández, una leyenda de la entidad azulgrana.

En la tarde de este domingo las jugadoras del Barcelona están visitando las diferentes instituciones, ya que se pasarán por la Generalitat y el Ayuntamiento, además de darse un baño de masas con todos los aficionados que quieran acercarse a festejar con la plantilla que dirige Jonatan Giráldez. Las tres veces campeonas de Europa, junto con el presidente del club, Joan Laporta, y miembros de la Junta Directiva visitarán la Plaça Sant Jaume de Barcelona para asistir al acto de homenaje que se realizará en el palacio de la Generalitat de Catalunya y posteriormente en el Ayuntamiento de la ciudad.

