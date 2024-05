El Barcelona cambia el ADN Barça de Xavi por el mourinhismo de Flick

No por esperada cogió menos por sorpresa la noticia: Xavi Hernández no seguirá como entrenador del Barcelona la próxima temporada tras una hilarante y disparatada carrera de no-si-no donde al final, lo único que queda, es que los azulgrana tendrán que aflojarle el parné al técnico de Terrasa para que se marche cuando hace unos pocos días él estaba dispuesto a irse gratis.

Pero más allá de eso, la marcha de Xavi, más que por razones deportivas, se debe a razones estratégicas. Nadie puede dudar de que el todavía técnico azulgrana es ADN Barça, con todo lo bueno y lo malo que conlleva, pero también que aunque no se han cumplido las expectativas deportivas del club, exageradas por el nivel real de la plantilla, el detonante primordial de su cese es que Xavi no ha servido para lo que tenía que servir: de dique de contención de las críticas.

Laporta buscaba un entrenador que sirviese de escudo del Capitán América: que no le salpicara a él ni una mancha de barro. Y Xavi, por circunstancias, no ha sabido hacerlo. Al revés, la fosa séptica de los males azulgrana anda rebosante y el detritus llega ya hasta el cuello del presidente: fracaso deportivo, mala gestión económica, retraso en las obras del estadio, palancas apalancadas, Negreira... Y el actual entrenador no ha servido para frenar eso.

Por eso la opción elegida es Hansi Flick. Un entrenador alemán que, más allá de sus indudables dotes con la pizarra, han vendido a Laporta como lo más parecido que hay en el mercado a Mourinho sin ser Mourinho, porque al portugués el Barcelona le ha contactado encontrando un "no" por respuesta. Así que a falta del original, un Mou a la alemana, sin kartoffen ni chucrut. Un entrenador incendiario en sala de Prensa, de esos a los que les gusta mostrar su autoridad en los entrenamientos por lo que no duda en montar escenitas para que quede claro quién manda y con un carácter más que peculiar.

🚨🔵🔴 Hansi Flick becomes new Barcelona head coach, confirmed and here we go!



The agreement has been completed, worked and now approved by his agent Pini Zahavi on a two year deal.



Contract until 2026.



Understand Flick will bring two German assistants as part of his staff. pic.twitter.com/p702Gu2nWT