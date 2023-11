Parón de selecciones, parón de más lesiones

Las Fechas FIFA. Los parones de selecciones. Otra vez que las Federaciones nacionales se lleven a sus jugadores para participar en partidos clasificatorios para varias competiciones dejan perjudicados en LaLiga española. En esta ocasión el damnificado ha sido el Real Madrid, pero podría haber sido cualquier otro, que lo mismo da.

Hace dos días, el Real Madrid se retorcía en los despachos de Valdebebas después de ver cómo en una acción fortuita en un entrenamiento de Francia, que tenía que disputar un partido ante la todopoderosa Gibraltar, el ex barcelonista Dembele se escurría y se llevaba por delante a Eduardo Camavinga, que se retorcía de dolor. Pero el francés salió caminando, por su propio pie, lo que bajó el nivel de pánico. "Esguince de rodilla", dijeron los doctores de los Bleus. Unas tres o cuatro semanas de baja. Podría haber sido peor...

No way dembele slipped and almost injured Camavinga with it bruh pic.twitter.com/x2xs61wfY0