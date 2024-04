Se filtra una foto de Bellingham con la que será la segunda camiseta del Madrid

La actualidad deportiva de los clubes no sólo son los fichajes, sino que cada vez que se va acercando el final de la temporada empiezan a conocerse más detalles del siguiente curso. Una de las cosas que los aficionados siempre quieren saber son los precios de los abonos o los diseños de las camisetas que su equipo favorito y los futbolistas lucirán durante una campaña que estén plagadas de éxitos. El gran problema surge cuando el intervencionismo de las marcas cambia y rompe con modelos clásicos que van en contra de la tradición de una entidad.

Esto último no le suele suceder al Real Madrid. Es cierto que su camiseta blanca nunca sufre grandes variaciones, pero los cambios sí que suelen llegar en la segunda y en la tercera. Porque ya los clubes tienen más de dos elásticas para la temporada a pesar de que sean de colores bien diferentes. A veces se usa una para encuentros que se disputen lejos de casa en LaLiga, mientras que la tercera, o alternativa, también es utilizada en alguna fecha clave o en partidos de la Champions League.

Meses antes de que empiece la nueva temporada la prensa se llena de rumores de fichajes, de unos que se van, otros que llegan, unos que podrían salir cedidos y otros que sólo dejarán el club si llega una gran oferta económica. Pero también surgen otro tipo de noticias, como esta, en la que se habla de los modelos de las equipaciones de que lucirán la próxima campaña y en este caso hablamos de la segunda camiseta del Real Madrid.

Y es que también existen esas páginas especializadas en desvelar los diseños que lucirán los equipos en las siguientes temporadas y esta vez, la famosa web Footy Head Lines, ha sacado a la luz la que será la segunda elástica que vestirán los jugadores del Real Madrid. En ocasiones sacan simplemente fotos de las camisetas solas, pero en esta ocasión Jude Bellingham fue cazado con ella puesta, posiblemente en una sesión de fotografías que se publicará próximamente para promocionarla una vez salga a la luz oficialmente.

You Are Not Prepared pic.twitter.com/wtCYEvcZAq