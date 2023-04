La drástica decisión de Nico Williams tras ser eliminado el Athletic de la Copa

Osasuna espera rival para la final de la Copa del Rey del próximo 6 de mayo en Sevilla. Saldrá del clásico que esta noche disputan Barça y Real Madrid en el Nou Camp con ventaja blaugrana por el solitario gol de Gavi en el Bernabéu. El equipo navarro disputará la segunda final de su historia, en 2005 perdió ante el Betis, después de empatar anoche, 1-1, en San Mamés y hacer buena la ventaja conseguida en El Sadar.

La victoria de Osasuna fue agónica y no llegó hasta el minuto 115, gracias a un golazo del pamplonica Pablo Ibáñez, que dejó muda a la grada de San Mamés y destrozados a unos jugadores del Athletic Club que habían hecho méritos más que suficientes para llevarse la eliminatoria y disputar una nueva final de la Copa del Rey.

Además de Ibáñez y de Sergio Herrera, portero de Osasuna, uno de los grandes protagonistas de la vuelta de las semifinales fue Nico Williams, que falló dos ocasiones clarísimas que hubieran cambiado por completo la suerte del Athletic Club en el tramo final de la competición del KO.

Presos de la desesperación, numerosos aficionados del Athletic Club de Bilbao criticaron duramente al internacional español en las redes sociales, aunque cierto es también que los ánimos a su favor también abundaron en la grada de San Mamés. Tal fue el nivel de las críticas contra Nico Williams, que el futbolista nacido en Pamplona tomó una decisión drástica al cerrar todos sus perfiles cibernéticos. Y, claro, en las redes sociales, este gesto no pasó desapercibido.

Las RRSS son un caladero de bullies y putos subnormales. Nico Williams ayer dió el 100%, falló como fallamos todos en la vida pero no paró de intentar. No merece que hordas de imbéciles vayan a acosarle. Ese parece ser el Athletic que defienden algunos, que no me busquen ahí.