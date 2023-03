Nuevo culebrón con Djokovic: Biden decidirá si le deja entrar en Estados Unidos

Novak Djokovic continúa viviendo un culebrón cada vez que le toca visitar ciertos países. Estados Unidos es uno de ellos y en las próximas semanas se celebrarán los Masters 1.000 de Indian Wells y de Miami, por lo que se está hablando ya de si el número 1 del ranking de la ATP podrá entrar en el país americano o no, algo que parece que va a depender del presidente del país Joe Biden.

Políticos de California y Florida ya están intentando que Joe Biden haga una excepción con Novak Djokovic, que no podría entrar en Estados Unidos al no estar vacunado contra el Covid-19. Ya esto le ha traído problemas a Nole, que no pudo participar en el último US Open celebrado el verano pasado, o en otros torneos dentro de las fronteras americanas.

Novak Djokovic se ha inscrito en el Masters 1.000 de Indian Wells, que este lunes celebrará su sorteo. Antes de que se lleve a cabo, el serbio ha asegurado que sabrá si decide retirarse o participa. Todo dependerá, obviamente, de la decisión política de dejarle entrar en Estados Unidos sin tener la vacuna puesta contra el Covid-19. En el caso de que se le rechace la petición que ha hecho, Nole se daría de baja de este torneo que Taylor Fritz ganó el curso pasado a Rafa Nadal.

. @DJokerNole has earned the right to compete in the Miami Open. @SenMarcoRubio and I just have one question: will @JoeBiden let him? pic.twitter.com/D2koXmFUSo

La presión que está recibiendo en estas horas Joe Biden es brutal. Rick Scott, ex gobernador de Florida y actualmente senador republicano, ha asegurado que el gobierno americano ha rechazado "la solicitud de exención de vacunas" de Novak Djokovic, así que según esta información el tenista serbio, actual número 1 de la ATP, no podría entrar en Estados Unidos para competir con el resto de participantes que se han apuntado a Indian Wells y al Masters 1.000 de Miami.

El propio Rick Scott, junto a otro senador de Florida, Marco Rubio, han publicado una carta que va dirigida directamente al presidente de Estados Unidos reclamando que permitan la entrada de Novak Djokovic. En la misiva aseguran que no habrá riesgo para la salud pública y que la presencia de una figura como la del serbio ayudará a la economía y dará más prestigio a estos torneos en los que participan los mejores del mundo.

It makes NO SENSE that @JoeBiden says COVID-19 is over but still bars @DJokerNole from competing at the Miami Open because of his bogus vaccine mandate.



We need to pass our FREEBIRD Act with @SenMikeLee to fix this NOW. https://t.co/ziFqzxX5OA