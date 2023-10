Villar sale a la palestra y muestra su indignación por el Caso Negreira

El que fuera presidente de la RFEF critica los pagos del Barça a los árbitros, defiende a Rubiales por su soledad y no descarta volver a presentarse a unas elecciones

El expresidente de la RFEF, Ángel María Villar, destituido por el TAD en diciembre de 2017 por ilegalidades en un proceso electoral al estamento futbolístico, analizó en El Larguero de la Cadena SER la actualidad de la RFEF, centrándose en el Caso Negreira y el Caso Rubiales. “Lo de Rubiales no me gustó”, ha explicado antes de hablar de Negreira y el Barcelona. “Era uno más de los que decidían los ascensos y descensos. Si lo hubiese sabido, no dura ni un segundo”, ha detallado. Además, ha anunciado que “mucha gente del fútbol” le ha llamado para pedirle que se presente como candidato a la presdencia de la Federación: “Lo he valorado y ya tengo la decisión”.

Villar no dudó en hablar de los dos temas más candentes a nivel futbolístico en nuestro país. Primero, del Caso Negreira, los pagos durante 17 años del Barcelona al vicepresidente de los árbitros para, presuntamente, tener arbitrajes más dulces. "Negreira no tenía poder de decidir en los árbitros. (...) Él no decidía en los árbitros, ni en ascensos ni descensos. Era uno más de los que estaban allí. Había siete u ocho que podían tener una opinión diferente a él. Entre ellos Negreira tenía capaz de opinar. Él era uno más de la lista”, arrancó.

Ángel Mª Villar empatiza con Luis Rubiales



"No he hablado con Rubiales, pero sí estaría dispuesto ayudarlo. Sé lo que te pasa en el alma y sé lo que ocurre cuando tus amigos dejan de serlo"



"A mí me abandonaron montones de personas"



#VillarConManu

"Yo no tengo ni idea de si el Barcelona pagaba a Negreira y si lo hacía, por qué lo hacía. Lo está investigando un juez y sería una frivolidad opinar. Lo que sí sé es que si lo hubiésemos sabido tanto Victoriano Sánchez Arminio como yo, Negreira no dura un segundo. ¿Cómo voy a saber que le están pagando? ¿Pongo un detective? Por favor. Cuando lo supe me dio tristeza, sobre todo por Victoriano. Ha sido el mejor presidente del Comité Técnico de Árbitros. Y alguna vez, como todo dirigente, nos hemos equivocado, pero él no sabía que el Barcelona le estaba pagando y yo tampoco", explicó. "No sé qué buscaba el Barcelona pagándole. Aunque no hubiese dado datos de informes arbitrales, es que no puede haber ninguna relación. Ni vender manzanas, no puede ser. (...) No puedo opinar sobre Negreira porque hay una presunción de inocencia y se está investigando. El juez ahora ha dicho cohecho, pues cohecho. Pero el juez de instrucción, si va a sala a la vista oral hay otros jueces. A Sandro Rosell le metieron en la cárcel dos años y luego le absolvieron".

Sobre el Caso Rubiales, Villar no defendió a su sucesor en la RFEF ni mucho menos pero sí empatizó con la soledad en la que se ha visto tras el escándalo de la final del Mundial femenino. "A nosotros en la RFEF nos pagan por gestionar muchas cosas y una es el estar en los sitios y el saber estar. Hay que estar con un gran sacrificio familiar y personal. En ese momento, Rubiales perdió el control. Me afectó muchísimo lo de tocarse sus partes en el palco, así como el beso con Jenni Hermoso. No me gustó y creo que no lo haría. Pero sí puedo comprender que pierdes el control cuando logras ese éxito. No quiero justificar nada. No he hablado con Rubiales, pero sí estaría dispuesto ayudarlo. Sé lo que te pasa en el alma y sé lo que ocurre cuando tus amigos dejan de serlo".

Presentarse de nuevo

De manera sorprendente, Ángel María Villar dijo que "me ha llamado muchísima gente pidiendo que me presente a unas elecciones a la Federación. Lo he valorado y ya tengo la decisión. Me ha contactado la gente del fútbol para que me presente como candidato para presidir la Federación", le desveló Ángel María Villar a Manu Carreño.