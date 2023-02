Futre confiesa lo que hacía después de los partidos y que no era nada saludable

El ex futbolista, leyenda del Atlético, desveló que al acabar los encuentros que disputaba se ponía a fumar cigarros, al igual que durante toda la semana mientras había entrenamientos.

Paulo Futre sorprendió a todos al desvelar que comenzó a fumar a los 12 años y que durante su etapa como futbolista también lo hacía. Ahora reconoce que tras el ataque al corazón que sufrió hace unos meses no le da una calada a un cigarro desde el pasado septiembre, aunque afirma que todavía tiene mono y que no puede estar con alguien que esté fumando a su lado.

El Atlético de Madrid brindó hace unos días un emotivo homenaje a Paulo Futre, una de las grandes leyendas del club colchonero. Este año su imagen aparece en los abonos de los socios y en el Metropolitano estuvo arropado por gente importante en la historia del club como Fernando Torres o Koke, además de los cientos de aficionados que se acercaron al estadio para darle también su cariño.

😳 "En nuestro tiempo... era amarilla para Rudiger por fingir"



💥 @PauloFutre deja sin palabras a @Francisco_Buyo en #ChiringuitoDerbi pic.twitter.com/nIeJKjPNrM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 26, 2023

Superado esto, Paulo Futre acudió a El Chiringuito este sábado tras el derbi entre el Real Madrid y el Atlético que se jugó en el Santiago Bernabéu y que se saldó, no sin polémica, con 1-1. En el programa presentado por Josep Pedrerol el portugués defendió al que fuera su equipo, criticó la expulsión de Ángel Correa y se vio las caras con Paco Buyo, con quien tuvo sus más y sus menos cuando ambos eran futbolistas.

💥 BUYO y FUTRE. FUTRE y BUYO. 💥



👀 Una rivalidad de época que se reencuentra esta noche en @elchiringuitotv.



❤️ ¡Grandes @Francisco_Buyo y @PauloFutre! ❤️ pic.twitter.com/6GAFSPg4NL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 26, 2023

La entrevista comenzó con su estado actual de salud, ya que hace unos meses sufrió un ataque al corazón. "Estoy bien, cumpliendo con todo lo que el médico me pidió. Me dijo que dejara el tabaco y llegó a ser una guerra terrorífica", comenzó explicando. "Desde septiembre no fumo y sigo teniendo el mono. Nadie pueda fumar cerca de mí. Si no tengo confianza con esa persona, me levanto y me voy; si la tengo, le pido que no lo haga", comentó Paulo Futre.

Llegó la confesión

"Fumaba desde los 12 años", confesó. "Cuando jugaba, fumaba, pero con los niños en casa nunca", dijo antes de asegurar que no era de esos jugadores que fumaba "en los descansos". "Si el partido era el domingo, fumaba 12 el martes, 10 el miércoles, 8 el jueves, 6 el viernes, 4 el sábado y uno después de comer el domingo", comentó ante el estupor de todos en el programa. "Después del partido, todos", confesó Paulo Futre.

🚬✅ "Llevo sin fumar desde septiembre"



👏 "Fumaba desde los 12 años...

y ahora por fín lo he conseguido"



🙌 @PauloFutre y su historia de superación, en #ChiringuitoDerbi. pic.twitter.com/hMZnOixESX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 26, 2023

Por otro lado, también comentó que se toma "siete pastillas por la mañana y otras cuatro por la noche" cada día. Además, relacionó su caso con el de Iker Casillas, ya que a los dos les sucedió algo parecido. "A Casillas también le dio el ataque al corazón y las sigue tomando. No puedes fallar nunca", dijo el ex futbolista luso.