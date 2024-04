El Barcelona recurrirá ante la Justicia Ordinaria el gol fantasma del Clásico

El club azulgrana ha reclamado a la Federación todos los audios y videos de la polémica jugada y como no se los ha entregado, reclamará en los tribunales. Hasta Rufián opina de la jugada

RAC1, la televisión generalista más escuchada en Cataluña, ha madrugado esta misma mañana que el Barcelona pretende recurrir ante la Justicia Ordinaria el gol fantasma de Lamine Yamal en el Clásico del pasado domingo y que tanta polémica ha levantado en todos los debates deportivos del orbe futbolístico.

El club blaugrana ha solicitado formalmente a la Federación Española de Fútbol que le suministre todos los audios y las imágenes del partido contra el Real Madrid, pero aún no se los han facilitado desde el ente federativo y por este motivo y ha decidido tomar la vía judicial. Ahora tendrá que ser por tanto la Justicia la que decida si la Federación está obligada a entregar todo el material del que dispone o no a la directiva de Joan Laporta.

El lunes, día siguiente al partido, LaLiga y la RFEF hicieron públicas todas las imágenes que fueron consultadas por el VAR para comprobar si el balón había entrado o no, además de los audios entre los árbitros de campo y los de la sala VOR en los que se concluye que no hay una imagen en la que se pueda asegurar que el balón entra cien por cien, requisito indispensable para corregir la percepción inicial de Soto Grado, colegiado del encuentro, que no concedió el tanto.

Hasta Gabriel Rufián opina

La polémica jugada ha provocado que hasta políticos hayan dado su opinión sobre ella en sus redes sociales. Es el caso del republicano catalán Gabriel Rufián. "Alguien con un Motorola de 2004 sabe que esto fue gol pero la Liga no porque patatas", aseguró en su mensaje en la red social X atacando a LaLiga. El presentador Risto Mejide también dio su peculiar punto de vista: "No hubo fútbol. Hubo otra cosa, pero fútbol no", decía sobre el Clásico. Mientras, Kiko Matamoros le respondía: "Lo que cuesta trabajo creer es que no sepas por qué. Por que los intereses del que hoy protesta estaban en otro lado. Concretamente en subir el sueldo del señor Tebas y no en apostar por la tecnología. ¿Por qué? Para que LaLiiga les permita seguir inventando palancas imaginarias", decía el tertuliano televiso, socio compromisario del Real Madrid.