Tras decir que no estaba en venta, el Barcelona escuchará ofertas por este crack

Laporta aseguró hace unos meses que los jugadores jóvenes no serían traspasados, pero las últimas informaciones apuntan a un futbolista al que le abrirán la puerta si llega mucho dinero.

Hace unas semanas en el Barcelona se transmitía que no saldría ninguno de esos jugadores que está llamado a marcar una era en el club azulgrana, pero el verano se acerca y las necesidades de vender e ingresar dinero para el fair play financiero y poder inscribir y fichar a algún jugador hace que Joan Laporta y la dirección deportiva encabezada por Deco comiencen a plantearse la opción de traspasar a alguno de esos futbolistas por los que se puede recibir una buena cantidad económica.

"La base del equipo de la temporada que viene será la misma. Si conseguimos los objetivos no tenemos que hacer ninguna venta, a no ser que haya jugadores que no quieran continuar", comentó en una entrevista ya hace unas semanas Joan Laporta, en la que también atacó al Real Madrid, por cierto. Con estas palabras, el máximo mandatario del Barcelona trataba de decir que los Ronald Araújo, Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Ferran Torres, Alejandro Balde, Pedri, Gavi y compañía no saldrían... a menos que ellos lo pidieran.

💥 LÍO en el BARÇA 💥



🔥 Cruce de declaraciones entre Gündogan y Araujo.#JUGONES pic.twitter.com/JK0sJr67KE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 19, 2024

Entre esos nombres encontramos a un Ronald Araújo que ha vivido unos días muy delicados con lo que sucedió el pasado martes cuando fue expulsado y posteriormente el PSG remontó al Barcelona para endosarle un 4-1 y apearle de la Champions League. A esto se sumaron las palabras de Ilkay Gündogan rajando del uruguayo y la consiguiente respuesta del defensor charrúa, que puso más leña al fuego durante el acto de presentación de un libro benéfico.

🔵 🔴 @Carles5puyol, sobre el lío Gundogan - Araújo



✅ “Cada uno es libre de decir lo que crea. Yo soy partidario de que las cosas se digan en el vestuario”



👍 “Él da una opinión sin mala intención y ya está”



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/r2O4LlRirl — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 19, 2024

Además, en ese evento, Ronald Araújo ha hablado sobre su futuro, ya que todos están pendientes de su renovación, ya que la última fue en 2022 y el uruguayo ha crecido como futbolista. "Siempre se habla del futuro, de todas las propuestas. Estoy muy contento en el Barcelona y mi familia es feliz. Voy a darlo todo hasta el final", respondió. "Inicié las conversaciones con gente del club, va bien, a final de temporada nos sentaremos", dijo el polivalente defensor sudamericano.

Está en el mercado

Estas palabras chocan con la última información desvelada por el diario Sport. El periódico catalán asegura que en el Barcelona le han quitado esa etiqueta de intransferible a Ronald Araújo y estaría en el mercado, pero, siempre y cuando, llegue una oferta de 100 millones o más por él, ya que creen que pueden sacar por el charrúa. La presencia de Cubarsí, Christensen y Koundé, más la llegada de algún central libre, harían pensar en la dirección deportiva de Deco que ya tendrían esos puestos cubiertos.

Durante meses se ha vinculado seriamente a Ronald Araújo con un equipo potente del viejo continente: el Bayern de Múnich. Los alemanes estarían interesados en el uruguayo, pero lo cierto es que los germanos no se han apuntado a la moda de tirar la casa por la ventana y pagar millonadas por jugadores, por lo que difícilmente llegarían a los 100 millones por un defensa. Eso sí, la mala temporada en la Bundesliga podría llevarles a acometer algún movimiento de esta envergadura para volver a conquistar el campeonato de su país y pelear por la Champions League.