Laporta explota contra el VAR mientras Madrid y Barça siguen atacando a LaLiga

La polémica sobre LaLiga no cesa, a raíz del Real Madrid-Almería del pasado fin de semana y de las tres decisiones arbitrales que, según el prima desde el que se miren, son justísimas o un atentado contra la competición. Así andan las cosas, mientras el club blanco y su compañero empresarial Barcelona se frotan las manos ante el horizonte que tienen por delante para erosionar el nombre de LaLiga española y seguir imponiendo su proyecto de Superliga, el único que les permitiría sobrevivir sin transformarse inmediatamente en Sociedad Anónima Deportiva.

Según Laporta la Liga está adulterada. Este año, claro. El año pasado que ganaron no.

El anterior sí, pero en 2019 no.

Y así, según le venga bien.

¿Los más de 20 años que pagaron al vicepresidente del CTA?

No, ahí no estaba adulterada.