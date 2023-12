Europa da vía libre a la Superliga de Florentino

Como estaba previsto, el TSJUE permite la creación de la competición futbolística y da una reprimenda a UEFA y FIFA. El caso debe regresar ahora a los Juzgados de Madrid para seguir adelante

La Superliga gana la batalla en los juzgados. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, tras más de un año de deliberación, ha anunciado hoy sus conclusiones en Luxemburgo acerca del Caso C333/21, sobre la Superliga europea de fútbol, en el que desde hace dos años llevan enfrascados Real Madrid y Barcelona contra la gobernanza actual del fútbol mundial para crear una competición internacional no regida por los actuales organismos reguladores.

Los organismos rectores del fútbol, la UEFA y la FIFA, fueron demasiado lejos cuando amenazaron con sancionar a los jugadores y equipos que quisieran unirse a la escindida Superliga, según dictaminó el máximo tribunal de la Unión Europea.

"Las normas de la FIFA y la UEFA sobre la autorización previa de competiciones de fútbol entre clubes, como la Superliga, son contrarias al Derecho de la UE", declaró el Tribunal de Justicia en un comunicado, añadiendo que infringían la legislación comunitaria sobre competencia y libre prestación de servicios.

Se desconoce, porque no se ha hecho aún pública la sentencia, si el TSJUE permitirá, como estaba previsto, a UEFA y FIFA gestionar los sistemas de acceso a sus competiciones, que es donde estaba lo realmente importante de la cuestión. Porque Europa ya ha dicho que impide a los dos reguladores sancionar a los clubes díscolos, pero no se conoce aún si podrá impedirles participar en sus competiciones, ahora que ha afirmado que pueden hacerse otras, o no.

Ahora, vuelta a los juzgados de Madrid

Esta decisión de los jueces de Luxemburgo sólo sirve de asesoramiento sobre la legislación de la UE al Juzgado Nº17 de lo Mercantil de Madrid, que se pronunciará sobre los últimos detalles de la impugnación legal de la Superliga respaldada por el Real Madrid y el Barcelona.

Una docena de los principales clubes de fútbol europeos crearon la Superliga en abril de 2021, pero el proyecto se vino abajo después de que varios clubes se retiraran tras dos días de oposición vociferante por parte de aficionados, jugadores y entrenadores de alto nivel, otros clubes y políticos. Está por ver si todos ellos cambian de posición tras la sentencia o si, por el contrario, siguen dando la espalda a la competición para centrarse en sus ligas nacionales.