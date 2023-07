El mundo del fútbol brama contra la deslealtad de Mbappé al PSG por dinero

La postura del galo de tensar la cuerda para obtener rédito económico recibe numerosas críticas, de Leonardo a Di Canio pasando por, según Radio MonteCarlo, varios compañeros suyos en el PSG

El caso Mbappé sigue rellenando páginas y páginas de periódicos, y ocupando horas y horas de radio, televisión, podcasts, streams y memes en redes sociales. El delantero francés quiere poner pies en polvorosa del PSG, con quien tiene contrato hasta junio de 2024, pero sin renunciar a una prima de fidelidad (sic) que algunos cifran en 70 millones de euros, así que necesita que sea el conjunto parisino el que diga públicamente que le vende. El galo, renovado por unas cantidades desorbitadas justo hace año, está en el epicetro del huracán y el mundo del fútbol parece haberle tomado ya la matrícula: las críticas hacia su posición son constantes.

El domingo fue el turno de Leonardo, el ex director deportivo del PSG que fue despedido de su cargo precisamente por Mbappé en el curso de las negociaciones de su renovación, dado que el delantero quería que ese cargo lo ocupara alguien de su cuerda, Luis Campos, como acabó sucediendo. "Por el bien del PSG, creo que ha llegado el momento de que Mbappé se vaya, pase lo que pase. El París-Saint-Germain existía antes de Kylian Mbappé y existirá después de él. Lleva seis años en París y, en esas seis temporadas, cinco clubes diferentes han ganado la Champions League, ninguno de los cuales contaba con Mbappé en sus filas. Eso significa que es totalmente posible ganar esta competición sin él, porque no es un líder", afirmó el brasileño.

El ex delantero Paolo di Canio también arremetió con dureza contra el francés. "Podemos juzgar los errores del PSG pero también la indecencia del muchacho. Indecencia, eso es lo que es. Se aprovechó de esta situación hace un año y ahora está haciendo lo mismo, amenazando con irse gratis. Es una vergüenza que Mbappbé se comporte así después de ganar entre 200 y 300 millones de euros. Están los aficionados, el club y la honorabilidad que no se puede comprar ni con 2.000 millones de euros y él no está respetando nada de eso", bramó el temperamental italiano.

Y también dentro del PSG

No sólo fuera del PSG hay críticas. Según Radio MonteCarlo las tensiones del affaire Mbappé han provocado un profundo malestar en vestuario del Parque de los Príncipes, donde hasta seis jugadores se ha quejado con Al-Khelaifi, entre ellos, dos de los nuevos fichajes que no han sido identificados. Según la mencionada fuente, estos futbolistas consideran las declaraciones de Mbappé como una falta de respeto al club y a sus integrantes. En ese sentido, se dice que el propio Al-Khelaifi evalúa la posibilidad de tomar medidas contra el jugador.