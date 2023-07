Luis Enrique ya reina en París y el jeque dicta sentencia sobre Mbappé

El ex seleccionador español, presentado como nuevo entrenador del PSG sin saber aún sin contará con el delantero francés o no en su equipo de la próxima temporada.

Luis Enrique ya es nuevo entrenador del Paris Saint Germain. El asturiano acaba de ser presentado como nuevo técnico después de que esta misma mañana el club confirmara la destitución de Christophe Galtier, al que aún le quedaba un año de contrato y que ha dejado París después de acordar una indemnización de 10 millones de euros.

El seleccionador español regresa de esta forma a los banquillos más de medio año después de caer con estrépito al frente del combinado nacional en los octavos de final del Mundial de Catar. Luis Enrique aceptó la oferta del PSG tras no poder llegar a su gran objetivo, que era entrenar en la Premier League; estuvo en la terna de candidatos para dirigir al Chelsea, pero al final, la propiedad del club londinense se decantó por Mauricio Pochettino, curiosamente, exentrenador del propio PSG.

Su presentación como nuevo técnico del PSG fue accidentada, ya que se retrasó durante casi cuatro horas debido a que el avión del jeque Al-Khelaïfi también sufrió varios retrasos. "Estoy muy contento de llegar a París para vivir una nueva experiencia. Es muy excitante conocer gente nueva, vivir en esta ciudad, aprender un nuevo idioma y, sobre todo, entrenar al PSG", manifestó Luis Enrique a los medios oficiales del PSG.

Y después, en rueda de prensa, el asturiano fue preguntado, como no podía ser de otra manera, por Mbappé y su dudosa continuidad en el club. "Cuando firmé ya sabía que estaba todo abierto en la plantilla. En el mercado algunas cosas pueden pasar", aseguró antes de afirmar: "Tiene contrato y no sabemos lo que está ocurriendo en la trastienda porque las cosas cambian constantemente, Tendremos una plantilla fuerte, estoy seguro de eso".

Luis Enrique admitió haber hablado solo con "Kimpembe, Mukiele y Nuno Mendes" y reconoció tener a su disposición "un equipo top". "Debemos tener un estilo que entusiasme a los fans y les haga disfrutar cada semana", se marcó como objetivo y sobre la presión por estrenarse en la Champions, el ex seleccionador español indicó: "Me gusta sentir la presión. Es fantástico sentir la presión. Hay como 10 equipos con esa misma obsesión. Hay equipos con más experiencia que nosotros, pero no significa que no podamos ganarles. Hay que ser ambiciosos y buscar la mejor versión del equipo. Es un un objetivo de todos nosotros".

Por último, preguntado por su polémica relación con los medios de comunicación, Luis Enrique tiró, como acostumbra, de ironía. "No va a haber problema porque no os entiendo una palabra. Podéis decir lo que os apetezca que no voy a comprenderlo".

"Luis Enrique, uno de los mejores del mundo"

También habló el jeque Al-Khealaïfi sobre Luis Enrique, al que calificó como "uno de los mejores entrenadores del mundo. Ha hecho un trabajo increíble con sus sistema de juego que le ha hecho campeón. El hecho de que esté aquí es fantástico. Por supuesto, nosotros somos ambiciosos y estamos deseando ver cómo juega el equipo".

Y, por supuesto, el presidente del PSG fue preguntado por el estado actual del asunto Mbappé. "Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede. Pero debe firmar un nuevo contrato. No podemos permitir que el mejor jugador del mundo se vaya gratis. Eso es imposible. Como él ha dicho, no está pensando en marcharse gratis. Si alguien le cambia su cabeza, no es nuestra culpa", reconoció el jeque.