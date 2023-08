Comienza LaLiga con pocos fichajes y sensación de desplome general

En pleno viernes del puente de agosto comienza LaLiga que parece más debilitada de los últimos años. Hace veinte temporadas que sólo ganan la competición Barcelona, Real Madrid o Atlético

Es viernes, con toda España pensando en el puente de agosto y sus días de vacaciones y va y comienza LaLiga... Hay cosas que no se entienden, y ésta es una de ellas: con la inversión que la competición ha hecho en su rebranding (el logo es diferente, los grafismos televisivos, las narraciones...) y decide que el pistoletazo de salida se dé con el populacho lejos de casa, pensando en sardinas asadas y tanques de cerveza a la orilla del mar y no en fútbol. Pero es que el fútbol empieza hoy, porque arranca LaLiga.

Se cumplen veinte años desde que un equipo que no fuera Barcelona, Real Madrid o Atlético conquistase la competición, el Valencia en la 2003-2004. Pero es que no es tal competición, porque la competitividad brilla por su ausencia en lo que a la pelea por el título se refiere. Este año, como los veinte pasados, sólo esos tres clubes optan al título en el arranque liguero. Y el Atlético, con el uyuyuyuy colgando del escudo, porque va justito.

El vigente campeón, el Barcelona, arranca la competición con solo once jugadores inscritos debido a un fair-play financiero draconiano y revientaespectáculos, pero es lo que hay. Gündogan e Iñigo Martínez, a la hora de escribir estas líneas, no podrían jugar porque su club incumple la normativa económica. Y además ha perdido a Kessie y Dembele, así que el Barça es más débil. Como el Real Madrid, que aunque cambió a Benzema por Bellingham, ha hecho operaciones poco interesantes en segundo plano (las salidas de Asensio, Hazard o Mariano provocaron la misma expectación que las llegadas de Joselu, Fran García o Arda; es decir, nada). Pero sin un nueve de referencia y el desastre de la lesión de última hora de Courtois, baja para unos ocho meses, deja a los de Ancelotti desnudos en las dos áreas. Y así no se ganan Ligas.

Así las cosas, el Aleti, que ha fichado a Azpilicueta y a Soyuncu mientras trata de desembarazarse a toda costa de Joao Felix, tiene una oportunidad real de asomarse al balcón del campeonato si la Choloneta de Simeone arranca y no se dedica a especular con cada 1-0 a favor. Sí, el Atlético esta vez es candidato real desde el inicio, y de sus prestaciones en la primera vuelta dependerá si la etiqueta es verídica o no.

Real y Betis, candidatos a la cuarta plaza

Por detrás, todo apunta a que Real Sociedad y Betis peléen por la cuarta plaza, con el Villarreal (paupérrimas sensaciones en pretemporada9 y el Sevilla (que viene de un año espantoso) un escalón por detrás. Y quizás el Athletic, ya asentado en el Valverdesistema. Lo demás, con un Valencia que apunta a pasar las de Caín para salvarse por la falta de inversión, será un sálvese quién pueda, huyendo de las tres plazas de descenso a toda costa. La competitividad que falta por arriba existe por abajo. Señal inequívoca de que LaLiga se iguala... por falta de nivel. Malo para el fútbol español. Y para LaLiga, aunque no lo quiera ver.