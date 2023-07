En medio del terremoto al Real Madrid ya le salen dos rivales por Kylian Mbappé

Este viernes explotó el culebrón del delantero francés al quedarse fuera de la gira asiática del conjunto parisino y ahora diversas informaciones apuntan a dos clubes que apostarán por él.

No hemos llegado a agosto y el mercado ya está patas arriba. Queda más de un mes todavía para que termine esta ventana de fichajes y el nombre de Kylian Mbappé va a seguir sonando con fuerza, más aún, después de todo lo que ha sucedido en las últimas horas. El PSG decidía dejarle fuera de la gira asiática como método de presión para que renueve y para que vea que no van de farol al asegurar que será vendido si no amplía su contrato.

Obviamente, tras conocerse la noticia de dejar a Kylian Mbappé en tierra antes de viajar a Japón y Corea del Sur, todas las miradas pasaron al Santiago Bernabéu. El Real Madrid lleva años persiguiendo al francés y tras varias negativas del PSG a vender y las calabazas que les dio el galo hace un año, vuelve a vincularse el nombre del galo con el club de Chamartín, que está a la espera de lo que suceda por la capital de Francia.

Y es que si la operación se llevase a cabo este mismo verano las cifras que se manejarían serían astronómicas. El PSG quiere recibir más de los 222 millones que pagó por Neymar para convertirlo en el traspaso más caro de la historia. Además de eso, primas de fichaje, pago a representantes e intermediarios y el salario del futbolista harían que la operación se fuese prácticamente a los 400 millones de euros por un jugador que quedará libre el 30 de junio de 2024.

🤔Una oferta de Arabia, Mbappé 'apartado' del PSG...



🙄Ahora más que nunca... TRANQUILOS🙄 pic.twitter.com/Sscutr68d9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 22, 2023

A esa fecha es a la que mira el Real Madrid, ya que aunque también tendrían que acabar pagando unos 200 millones, la operación se abarataría. Además, si llegase libre al Santiago Bernabéu, Kylian Mbappé se aseguraría cobrar toda la prima de fidelidad, algo que siempre ha estado en sus planes después de demostrar en los últimos años que el tema económico también es muy importante para él.

Chelsea y Arabia Saudí

Pero claro, entre tanta espera e indecisión, otros clubes comienzan a moverse y a llamar a la puerta de Kylian Mbappé y también del PSG. Desde Francia apuntan a que habría dos clubes que entrarían con fuerza para llevarse al astro galo este mismo verano, pero L'Equipe asegura que el acuerdo entre el delantero y el Real Madrid es total, aunque desde la entidad blanca siguen manteniéndose firmes en que esa información no es correcta.

💥 El Al-Hilal estaría dispuesto a pagar 200 millones de euros por Mbappé y a cubrirle de oro



🤑 Le ofrecerían un contrato por dos años a razón de otros 200 millones de euros por temporada



😍 El Chelsea también quiere al francéshttps://t.co/ks2fFAbkCq — Tiempo de Juego (@tjcope) July 22, 2023

El Chelsea, que no jugará competición europea, está estudiando la forma de convencer a Kylian Mbappé y al PSG, pero quien entraría con fuerza sería un club con pocas posibilidades: el Al Hilal de Arabia Saudí. Los asiáticos pagarían 200 millones al conjunto del Parque de los Príncipes y le darían 400 kilos al futbolista por dos temporadas. Nasser Al-Khelaifi estaría dispuesto a aceptar esta propuesta si el 31 de julio, fecha límite para la renovación, el jugador no haya ampliado su contrato.