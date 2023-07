Joao Felix muestra su amor al Barcelona e incendia el Atletico

Que Joao Felix, el delantero portugués del Atlético de Madrid, nunca ha tenido el don de la oportunidad es algo irrefutable. Que su enfrentamiento con el Cholo Simeone le ha dejado en muy mal lugar, también. Pero el martes, el luso, en una entrevista con el periodista italiano Fabrizio Romano, decidió superar todos los límites. En esa conversación, Joao Felix señaló que “Barcelona siempre ha sido mi primera opción y me encantaría unirme al Barça”. Y añade: “Siempre fue mi sueño desde niño. Si sucede, será un sueño hecho realidad para mí”.

