El PSG quiere seguir pescando en el Barça: además de Dembele quiere a Ansu Fati

El club parisino está interesado en el internacional español, en la rampa de salida del Barça. Luis Enrique es su gran valedor y piensa que su fichaje puede acometerse a buen precio

Era un gran problema para el Barcelona, que desde finales de la temporada pasada se preocupo de filtrar convenientemente que estaba en la rampa de salida. Pero a 6 de agosto, Ansu Fati sigue siendo el portador del dorsal 10 del club azulgrana, y no había visos de que fuera a moverse este verano. Hasta hoy. Porque según ha pubicado el Diario AS, el PSG, el club que está negociando con el Barcelona la fórmula de pago de Ousmane Dembele, se ha interesado por el internacional español. París bien vale una misa, debe pensar Laporta.

El PSG ha centrado su objetivo en el Nou Camp. Si primero fichó, libre, al prometedor guardameta canterano Arnau Tenas (de quien se dice que incluso será el meta titular de los parisinos por delante del italiano Gigi Donnarumma) y después cerró el fichaje de Ousmane Dembele a falta de oficializarlo, algo que sucederá tras acordar con el jugador y el Barcelona los porcentajes de cómo se distribuirán los 50 millones de euros de su cláusula de regalo-rescisión, ahora pone sus ojos en Ansu Fati, el niño bonito (hasta el curso pasado) del barcelonismo.

Hay indicios que apuntan al optimismo. El primero, que el representante de Ansu es Jorge Mendes, que tiene una extraordinaria sintonía tanto con el Barcelona como con el PSG (allí ha llevado este mismo verano, gratis, al ex madridista Marco Asensio, por ejemplo). El segundo, Luis Enrique, el entrenador del PSG, ex seleccionador español, que durante su etapa en La Roja demostró en muchísimas ocasiones estar enamorado futbolísticamente de Ansu, haciéndole sitio en sus convocatorias cuando a lo mejor no parecía lo más indicado debido a lo lento que eran las recuperaciones de sus lesiones.

Recambio de Mbappé

Cabe recordar que el Barcelona está en una crítica situación económica. Con sólo trece jugadores inscritos en LaLiga que arranca el próximo fin de semana (contando a Dembélé y Kessié, que no van a seguir) y con la palanca de la venta del 16 por ciento de Barça Studios, atrancada, la necesidad de conseguir ingresos es cada vez más urgente. Desde las oficinas se habla a menudo de “ventas dolorosas”. La de Ansu, pese a los empujones de la directiva por sacarle de la foto, lo sería. Y más si es al PSG para sustituir... ¿a un Mbappé que estaría jugando en el Real Madrid?