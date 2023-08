El PSG planea llevarse a Rodrygo, Tchouameni y Nico Paz si cuaja lo de Mbappé

La rumorología de mercado se dispara según el delantero galo se acerca al Real Madrid y asegura que si eso sucede la venganza de los jeques cataríes dueños del PSG será terrible

Que el PSG tiene unos dueños de gatillo fácil es un hecho. Que la posible marcha de Kylian Mbappé, la gran estrella del club parisino, al Real Madrid comienza a ser más una certeza que un rumor, también. Y que osar intentar ridiculizar públicamente a un árabe adinerado es una mala idea porque la venganza está servidia, igual. Así que la rumorología de mercado ha metido esos ingredientes en una coctelera y la mixología ha determinado que si el delantero francés acaba en el Santiago Bernabéu, los dueños cataríes del conjunto galo intentarán acometer los fichajes de Rodrygo, Tchouameni y Nico Paz como vendetta. Casi nada.

Sí, son los rumores de cada mercado, salpimentados además por el hecho de que la de Mbappé, si se hace, vaya a ser la operación del verano, y de que hay varios jugadores del gusto de Luis Enrique, nuevo entrenador del PSG, en la plantilla del Real Madrid. Así que añadirle unas gotas de tabasco (o de Sriracha, o de Salsa Valentina, o una cucharadita de Harissa: lo importante es que pique) es casi obligatorio para ganar notoriedad.

Que a Luis Enrique le gusta Rodyrgo Goes es un hecho, porque el ex seleccionador español ya se interesó por el delantero madridista en dos ocasiones: cuando se le relacionó con el Chelsea (algunos llegaron a afirmar que hubo negociaciaciones en marcha) y justo antes de aterrizar en el Parque de los Príncipes, porque el asturiano consideraba que el brasileño del Real Madrid sería el mejor recambio posible para Mbappé. El gran problema para el PSG es la cláusula del paulista: 1000 millones de euros desde el pasado verano. Así que tendrían que negociar y, para una negociación, el Real Madrid debería estar de acuerdo.

Mientras, Aurelien Tchouameni era el gran deseado del PSG para el verano de 2022, pero el Real Madrid, tras el revolcón sufrido precisamente con Mbappé, decidió vengarse atando al por aquel entonces centrocampista del Mónaco. Sin embargo, y tras un inicio de temporada sensacional, justo después del Mundial las prestaciones de Tchouameni cayeron en picado, perdió el favor de Ancelotti y, se dice, de parte de la plantilla, que no tiene buenas vibraciones con él. También tiene una cláusula de 1000 millones de euros, una de esas llamadas 'antijeques' precisamente para evitar situaciones como las que se está vendiendo este verano.

El hijo de Pablo Paz.

El último en aparecer en la lista es Nico Paz, el talentoso centrocampista canterano y uno de los proyectos más interesantes de Valdebebas. Hijo de Nico Paz, ex jugador del Tenerife, nació en la isla y posée la doble nacionalidad hispano-argentina, aunque ha elegido defender a la albiceleste (incluso ya ha sido convocado con la Absoluta). Representado por la agencia Best of You, tan próxima a la presidencia blanca, Nico tiene una cláusula de 300 millones de euros.