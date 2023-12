Linchamiento en redes al piloto Jorge Martín por su comentario en El Hormiguero

El subcampeón del mundo de Moto GP se ha metido en un jardín sin quererlo ni beberlo a raíz de una expresión hecha y por ello ha sido foco de feroces críticas en las redes sociales.

Jorge Martín pisaba por primera vez el plató de El Hormiguero para celebrar y ser entrevistado por su meritorio subcampeonato del mundo de Moto GP. El piloto madrileño -campeón de Moto3 en el año 2018- conseguía subirse al segundo puesto del podio de la categoría reina por detrás del italiano Francesco Bagnaia. Una experiencia que debería haber sido plácida y amigable para el joven de 25 años pero que se ha tornado en negativa a raíz de un comentario desafortunado pero hecho sin ninguna maldad e intención.

La entrevista transcurría por los fueros habituales con preguntas amables de un Pablo Motos que obviamente quería que su invitado se sintiese cómodo y más en su primera visita a uno de los espacios estrellas de Antena 3. Además, el piloto español confesó que era uno de sus sueños por cumplir ya que es fan del programa desde que tenía 7 años.

Sin embargo, la falta de experiencia en estos escenarios y los nervios debieron jugaron una mala pasada a Martín, que durante una de las respuestas no supo cómo cerrar la frase y soltó esa expresión desafortunada que no ha gustado a algunos usuarios en las redes.

El presentador y él hablaban del gen competitivo de un Jorge Martín que peleó por el campeonato hasta la última carrera en el circuito de Valencia. También de la clásica pregunta de si hay amigos o no dentro de la pista y en esas fue cuando al piloto se le escapó, al final, esa expresión homófoba.

Polémica en redes sociales por estas palabras de Jorge Martín en @El_Hormiguero. #JorgeMartinEH pic.twitter.com/fGw9Uj4IcL https://t.co/7dsNae4nds — Señor de los Medios 🕵️‍♂️ (@MedF1osTV) December 4, 2023

Solo me llevo bien con un piloto, que es Aleix Espargaró, pero con los otros no pretendo ser su amigo. Son mis rivales y yo en pista voy a tope. O te quitas, o te quito. Quiero ser respetuoso porque nos estamos jugando la vida y puede ser muy peligroso, pero aquí....marica el último

En el vídeo se puede ver como Martín no sabe muy bien cómo terminar la frase y suelta un comentario que, una cosa no quita la otra, no debe decirse en pleno año 2023. Más allá de ello, el linchamiento en redes sociales ha sido un tanto exagerado y más teniendo en cuenta el contexto. Por supuesto, con Echenique y comopañía sumándose al mismo a la mínima que han podido.

A pesar de ello, el motorista madrileño también ha contado con acérrimos defensores que apuntan por ejemplo a los nervios por ser su primera vez ante tanta gente en un programa que, por mucho que duela a los haters, sigue siendo el más visto del prime time en nuestro país y con diferencia.