Mercedes Milá, vocera de Sánchez: insulta a Alfonso Guerra y a Pablo Motos

Ha regresado a Televisión Española tras de más de tres décadas de ausencia y lo agradece haciendo de defensora del presidente del Gobierno y atacando a dos de sus grandes 'enemigos'.

No sé de qué me hablas es el nombre del nuevo programa de Televisión Española. La 1 de TVE tiene previsto arrancar este viernes a las 21:50 este programa de entrevistas ‘raras’ que recordarán nuestro pasado más reciente pero desde el punto de vista de gente joven. Lo presentarán la veterana y polémica Mercedes Milá, que regresa a la cadena pública 33 años después, e Inés Hernand.

Este pasado miércoles, en rueda de prensa, los responsables de RTVE y las presentadoras aportaban detalles de este programa y lo hacían con mucha polémica porque más que hablar de su proyecto, la presentación se convertía en una especie de ataques a todo aquel que no comulgue con el discurso oficial del Gobierno de España o, mejor dicho, con Pedro Sánchez.

Así que el primero en recibir un sopapo era Pablo Motos, “odiado oficial” del sanchismo. De forma tan innecesaria como gratuita nada más arrancar la rueda de prensa Hernand se mofaba del programa que Motos presenta en Antena 3, por cierto el más visto de la televisión: “"Pero, ¿quién quiere ver ya El Hormiguero?”, decía la copresentadora del espacio. Guante que inmediatamente cogía Milá que apuntaba “todo el mundo. Lo que pasa es que el pobre Pablo Motos está ahora desesperado. He leído cosas”.

En ese momento la cosa no iba a más porque cortaba de raíz la directora de Comunicación de RTVE,María Eizaguirre, a la que la cara delataba que no le hacía ninguna gracia lo que se estaba comentando, entre otras cosas porque se hablaba más de la competencia que del objeto principal de la convocatoria.

Olvidando que ahora está en una televisión pública, o precisamente por ello tal vez, Mercedes Milá no ocultaba sus fobias políticas (y sus filias) y arremetía sin pelos en la lengua contra una de las voces más críticas contra Pedro Sánchez dentro del mismo PSOE, el acreditado ex dirigente y ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra.

Mercedes Milá ofende a Alfonso Guerra

Preguntada precisamente por su reciente visita al plató de El Hormiguero la periodista catalana arremetía hasta casi el insulto contra Guerra:

“Si me dieran permiso, que no me lo van a dar, le hacía una entrevista a Alfonso Guerra que lo revolcaba por el suelo. Es que, vamos, ¡al lado de la entrevista que le hice a su hermano Juan! Que ya me gustaría llamar a su hermano Juan para pedirle incluso perdón por la entrevista que le hice, que fue más bien un cuestionario fiscal que otra cosa. Pero escuchar y ver a Alfonso Guerra hoy me da vergüenza. Y además creo que nos hace daño a todos”.

Haciendo méritos para su nuevo jefe, Pedro Sánchez y su férreo control sobre todo lo que ocurre en su casa, Radio Televisión Española, que a su vez ha dejado de ser la casa y la tele de todos los españoles.