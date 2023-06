El Chiringuito suelta la bomba: Luis Enrique quiere a Rodrygo en el PSG

Paco Buyo asegura que podría ser parte de la negociación del fichaje de Mbappé por parte del Real Madrid. Otros rumores sitúan a Joao Felix en el conjunto parisino el próximo año.

Las bombas de verano son siempre en el mismo sitio, en el favorito del fallecido Georgie Dann. En El Chiringuito. Y este final de junio no podía ser de otro modo. El programa de Josep Pedrerol no sólo tiene información privilegiada de muchos equipos españoles, sino que además es capaz de conseguir informaciones exclusivas del PSG. Así que Paco Buyo, el histórico portero del Real Madrid y actualmente colaborador del programa de A3Media, desveló una de ellas: que Luis Enrique, futuro entrenador del equipo parisino, quiere al madridista Rodrygo Goes. Casi nada.

"Luis Enrique le gusta mucho un jugador del Real Madrid", dijo Buyo refiriéndose a Rodrygo Goes. En el programa se comentó que en las oficinas del Real Madrid consideran que el brasileño tiene un potencial enorme y, que tras la salida de Karim Benzema, tendría más protagonismo que la temporada pasada. Buyo ha asegurado que este traspaso es imposible que se lleve a cabo debido al placer que es para el Real Madrid tener un jugador como Rodrygo en sus filas, pero también explica que esto ayudaría en la negociación para la llegada de Kylian Mbappé.

Tomás Roncero se suelta después que le preguntaron si estaría dispuesto a soltar a Rodrygo por Mbappé 💥#ElChiringuitoEnFOX #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/KkabOgKuam — FOX Deportes (@FOXDeportes) June 29, 2023

Los rumores que circulan en los medios, especialmente en El Chiringuito, sugieren que el PSG podría estar dispuesto a proponer un intercambio de jugadores que involucre a Rodrygo y Kylian Mbappé. Tal movimiento reduciría considerablemente la suma del traspaso para el delantero francés, lo que potencialmente haría el trato más viable para el PSG. Sin embargo, esto significaría también sacrificar uno de los talentos más prometedores del conjunto madridista.

A pesar de las complejidades de una operación así, Luis Enrique tiene una fuerte convicción en las habilidades de Rodrygo y lo considera un activo crucial para su renovado PSG. La versatilidad, creatividad y habilidades técnicas del brasileño se alinean con el estilo de juego ofensivo que Luis Enrique prefiere. Además, con la posible partida de Mbappé en el horizonte, adquirir a un jugador del calibre de Rodrygo ayudaría a llenar el vacío dejado por la superestrella francesa.

Joao Felix, la alternativa