Rodrygo se desmarca de Vinicius: "España no es racista"

El delantero del Real Madrid contradice la versión oficial y apunta: "Sabemos que sin Benzema, Vinicius y y yo tenemos que ser mejores que en otras temporadas".

Este sábado, la selección de fútbol de Brasil se enfrentará a Guinea en un amistoso que se disputará en el RCDE Stadium de Cornellá. Un encuentro que se pretende que sea un acto que actúe como altavoz contra los casos de racismo que ha sufrido Vinicius Junior durante esta temporada en LaLiga española. Tanto es así que Brasil no jugará con la verdeamarelha, su tradicional camiseta amarilla con ribetes verdes, sino de negro. Pero Rodrygo, compañero de Vini en la canarinha y en el Real Madrid, se desmarca del eje central del acto: "España no es racista".

Unas manifestaciones que chocan con el torrente de acusaciones que se han vertido desde aquel infame partido de Mestalla. "Mucha gente dice que España es racista. Creo que España no es un país racista, hay racismo en todo el mundo. Hay gente racista, pero el país en sí no lo es. Yo estaba en Mestalla, vi el estadio entero gritando 'mono'. También me pasa a mí, soy negro también. A veces no lo veo, esa vez Vini lo vio. Cuando vi que se quejaba, pensé que era sobre otra cosa. Cuando vi lo que sucedió realmente, me puse muy triste. Fue un día muy complicado", dijo Rodrygo, el nuevo dorsal 11 del Real Madrid.

Sobre el acto contra el racismo del partido ante Guinea, Rodrygo indicó que "Este amistoso es una manifestación muy grande, importante y necesaria para la lucha contra el racismo. Es una campaña buena que la CBF (la Confederación Brasileña de Fútbol, la federación brasileña) está haciendo. Es una manifestación importante, no solamente por el caso de Vini, sino por todos los que sufren y no tienen voz" concluyó el debate Rodrygo.

Mbappé, cuanto antes

Rodrygo también fue interrogado sobre Mbappé, claro. y fue tajante al respecto: "Me hace mucha ilusión que venga Mbappé, pero él tiene contrato. Está en París, así que tenemos que respetarlo, cuanto antes mejor, pero si Mbappé no puede venir ahora hay otros jugadores". Y también sobre la marcha de Karim Benzema a Arabia Saudí: "Karim siempre ha metido muchos goles. Vamos a intentar meter los mismos goles que él entre Vinicius y yo. Es natural llevar esta responsabilidad. Tenemos un rol cada vez más importante en el equipo. Vini y yo estamos trabajando, sabemos que tenemos que ser mejores que las temporadas anteriores", concluyó.