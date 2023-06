Casemiro suelta la bomba hablando sobre la posible marcha de Vinicius del Madrid

El centrocampista brasileño del Manchester United concedió una entrevista para un medio de su país y fue cuestionado por los gritos racistas que su ex compañero ha sufrido esta temporada.

Carlos Henrique Casemiro, ex futbolista del Real Madrid, ha hablado sobre toda la polémica que está rodeando a los insultos y ataques racistas que ha venido sufriendo su compatriota y compañero de selección Vinicius. El mediocentro ha alabado su actitud en la lucha contra esta lacra, pero tampoco descarta que en un futuro cercano pueda plantearse abandonar el Santiago Bernabéu si este problema no desaparece.

Con la Premier League ya terminada y con el Manchester United clasificado para la próxima edición de la Champions League, Casemiro ha hecho balance de su primer año como futbolista de los red devils, pero también fue cuestionado por los temas de actualidad en el plano del fútbol mundial y, obviamente, el nombre de Vinicius, su ex compañero en el Real Madrid, salió a la palestra.

Cabe recordar que desde hace varias semanas estalló toda la polémica tras lo sucedido en Mestalla, donde Vinicius recibió insultos racistas por parte de una pequeña parte de la afición del Valencia. A partir de ahí el extremo brasileño se ha enzarzado en una polémica con Javier Tebas y ha sacado varios vídeos en los que muestra todo el racismo que ha sufrido desde que llegó a nuestro país.

🗣️ Casemiro: "No me extrañaría que Vinícius Jr quisiera irse del Real Madrid, la Liga tiene que hacer algo para acabar con el racismo." pic.twitter.com/ZeADZBFiJM — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) June 2, 2023

"Es un asunto cultural y de educación", comenzó respondiendo Casemiro. "Creo que fue genial lo que hizo Vinicius", continuó explicando el centrocampista del Manchester United al hablar de la reacción de denuncia que llevó a cabo su compañero de selección. "Le vi triste y sé que no le gusta, pero es bueno sincerarse y no es la primera vez que reclama esto", añadió en la entrevista concedida a TNT Sports Brasil.

¿Una posible marcha?

"Ya se ha quejado bastantes veces y pienso que es bueno que LaLiga actúe, porque no puedes perder a un jugador así", opinó Carlos Henrique Casemiro antes de soltar la bomba: "Me alegro que esté en el Real Madrid, pero no me sorprendería que quisiera salir para buscar otras cosas porque en otras ligas vemos que se lucha contra el racismo".

👉 Casemiro habla de la situación de Vinicius en el Real Madrid #StopRacism pic.twitter.com/K7rUql6ErG — MARCA (@marca) June 3, 2023

"En Inglaterra, por ejemplo", dijo poniendo de ejemplo a la Premier League como campeonato que lucha contra el racismo. "Es bueno que LaLiga haya puesto remedio y que lo siga haciendo, no sólo por Vinicius, sino por el resto de jugadores porque es algo cultural y muy feo", concluyó sobre este tema el futbolista que se marchó en verano de 2022 del Real Madrid al Manchester United.