La UEFA amenaza con sancionar a Osasuna... y el Barcelona se pone a temblar

El máximo organismo continental abre expediente a los rojillos por un caso con sentencia del Supremo y podría excluirle de la Conference. Laporta espera resolución sobre la Champions

La UEFA estaría cerca de dejar fuera de las competiciones continentales (de la Conference League, torneo para el que logró clasificarse en la recién terminada Liga) a Osasuna. El máximo organismo futbolístico a nivel europeo ha decidido abrir un expediente sancionador contra el club rojillo por un proceso judicial después de que el Tribunal Supremo emitiera una sentencia firme de amaño de dos partidos de la temporada 2013/14 en el que se vieron involucrados ex-dirigentes rojillos. Es la primera vez que la UEFA interviene en un proceso que se inició hace años, aunque no fue hasta enero pasado cuando se conoció su resolución definitiva.

El proceso, cuyo resultado se conocerá en los próximos días, ha provocado un tembleque importante en el Barcelona, que espera que la UEFA tome una decisión definitiva antes de que acabe el mes en curso acerca de si aceptará que el club azulgrana tome parte en la próxima edición de la Champions a causa del sumario abierto con el Caso Negreira y la presunta corrupción generalizada del estamento arbitral por parte del club azulgrana durante diecisiete temporadas.

El club azulgrana recibió en mayo la licencia UEFA por parte de la Federación Española de Fútbol, trámite rutinario para poder jugar la máxima competición europea en la temporada 2023-24. Pero el Barcelona aún está pendiente de recibir la admisión definitiva por parte de la UEFA, la única que tiene potestad para confirmar su plaza como participante en la próxima edición de la Champions.

A la UEFA no le hace falta sentencia firme

Osasuna ha sido el primer señalado, porque la UEFA está procediendo a la admisión de equipos en las competiciones internacionales de la próxima temporada por orden: primero Conference League (en la que participarían los navarros), luego Europa League y para terminar, la Champions. En los próximos días será el Barcelona el que reciba la misma notificación. La apertura del expediente no siginifica que llegue de la mano de una sanción en forma de exclusión de la competición. El caso de Osasuna ya fue sentenciado por un tribunal ordinario, algo que no ha sucedido con el caso Negreira todavía, pero a la UEFA no le hace falta un fallo de un tribunal para excluir a un equipo. El Barcelona tiembla, pero la decisión aún se hará esperar unos días.