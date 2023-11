Los números retratan a Xavi: las estadísticas que traicionan a su fiel filosofía

El técnico del Barcelona siempre ha llamado la atención por seguir a rajatabla la idea de fútbol que tienen en Can Barça, pero los resultados desde que llegó al Camp Nou dicen lo contrario.

Para la mayoría del mundo en el fútbol sólo hay una premisa: ganar. Sumar los tres puntos o clasificarte para una ronda siguiente, da igual, lo importante es meter más goles que el contrario y el camino para hacerlo importa menos que la sensación de ir por delante en el marcador cuando suena el silbato del árbitro señalando el final. Hay para algunos pocos que no es así. Puede ser el caso de Pep Guardiola o Xavi Hernández, que repiten por activa y por pasiva que es necesario jugar bien.

Ese deseo de desplegar un buen fútbol sale bien en ocasiones y en otras no. Además de la planificación del partido en cuestión también es importante la plantilla de la que se disponga. Es por ello que tanto Pep Guardiola como Xavi Hernández siempre han podido intentar hacerlo en el Barça, además de en otros clubes si hablamos del primero de ellos. Pero esta vez hay que mirar al actual técnico azulgrana, ya que desde que llegó al banquillo del Camp Nou se ha convertido en todo lo que ha criticado.

🔥PALO de XAVI a SIMEONE



💥"NO creo que el entorno BARÇA entendiera la forma de JUGAR del ATLÉTICO"



😳"La gente no entendería que nos ENCERRÁRAMOS los 11 ATRÁS. Habría mucha CRÍTICA" pic.twitter.com/elHJTDQKcx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 5, 2022

"Creo que no es el estilo que debe tener un equipo grande", dijo Xavi Hernández hace años cuando le preguntaron por la forma de jugar del Atlético de Madrid. "No sería el estilo del Barça. No encaja. No creo que la afición entendiera que jugásemos así. No es nuestra idea. No digo que no tenga mérito, pero aquí no se entendería que nos cerrásemos once en el área", comentó un tiempo después, cuando ya había llegado al Camp Nou.

Xavi sobre Simeone: "Entiende el fútbol de otra manera, por eso no congeniamos. Si no le atacan ya está satisfecho". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/GxQYIdNX8g — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 6, 2022

Es cierto que el Barcelona intenta jugar al toque, pero no siempre lo consigue. El último ejemplo, ante la Real Sociedad. Los de Imanol Alguacil encerraron durante gran parte del choque a los azulgranas en su propio campo, aunque finalmente fueron los de Xavi Hernández los que se llevaron los tres puntos con un gol de Ronald Araújo en la última jugada del partido. El Barça ganó 0-1 y agrandó esa estadística del 'unocerismo' que se le ha asignado al Cholo Simeone, pero los números demuestran que el entrenador del Barcelona es el rey en eso.

Xavi y el 'unocerismo'

Y es que desde que Xavi Hernández llegó al Barcelona el pasado 6 de noviembre de 2021 ningún equipo ha logrado ganar más veces por 1-0 que ellos en la máxima categoría del fútbol español. De hecho, en su debut ganó por la mínima al Espanyol. Unas semanas después hicieron lo mismo con Mallorca y Alavés. Esa misma temporada, la 2021-22, también consiguieron ese resultado ante el Sevilla y Real Sociedad.

Equipos con más victorias por 1-0 en Primera desde que Xavi llegó al Barça:

19 Barça

11 Real Sociedad

10 Atlético y Mallorca — Pedro Martin (@pedritonumeros) November 4, 2023

El curso siguiente, en el que los azulgranas ganaron la Liga EA Sports, ganaron por 1-0 o 0-1 al Mallorca, Celta, Valencia, Atlético de Madrid, Getafe, Girona, Villarreal, Valencia, Athletic, otra vez a los colchoneros y Osasuna. En total, once encuentros. Esta campaña ya lo han hecho ante Sevilla, Athletic Club y Real Sociedad. Esto quiere decir que desde que llegó Xavi Hernández se han llevado los tres puntos en 19 ocasiones de esta forma, mientras que la Real Sociedad en el mismo tiempo (desde el 6 de noviembre de 2021) lo hicieron en once ocasiones, mientras que Atlético de Madrid y Mallorca una decena de veces.