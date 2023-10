¿Quién es Marc Guiu, el último niño prodigio que se sacó de la chistera Xavi?

Con solo 17 años, el canterano blaugrana marcó este domingo el gol decisivo que dio la victoria al Barcelona frente al Athletic Club a los pocos segundos de saltar al césped de Montjuic.

En la mañana de este pasado domingo, prácticamente nadie sabía nada de la existencia de Marc Guiu; su familia y poco más. Solo unas horas después, su nombre fue el más buscando del fin de semana deportivo. El motivo no fue otro que ser el autor del único gol que dio la victoria al Fútbol Club Barcelona en el partido que disputó frente al Athletic Club de Bilbao en el Olímpico de Montjuic.

Marc Guiu is here to stay

🔥pic.twitter.com/XtWsT0vNj7 — Young (@SadiqIsOnX) October 22, 2023

Pero, ¿quién es Marc Guiu? Nacido en Granollers en 2006, Marc lleva formando parte de la Masía desde los 7 años y tan solo ha disputado unos pocos minutos, el pasado fin de semana, con el filial blaugrana, por lo que ha pasado directamente desde el juvenil del Barça al primer equipo que dirige Xavi Hernández. Acuciado por las ausencias, sobre todo la de Lewandowski, el técnico catalán se vio obligado a sacar al terreno de juego a Guiu quien, tan solo medio minuto de pisar el césped de Montjuic, ya pasaba a la historia del FC Barcelona.

Guiu llegó en prebenjamines al club procedente de la Peña barcelonista de Sant Celoni y siempre se ha mantenido en un segundo plano, alejado del foco que persigue desde hace tiempo a algunos de sus compañeros de generación, como por ejemplo, Lamine Yamal, con quien ya fue máximo goleador del pasado Europeo sub'17 con la camiseta de España.

"Me sorprende que no están asustados. Les veo con una chispa, con unas ganas. Me miran con unas caras como diciéndome 'pónme, que lo voy a hacer bien'. La mirada de los chicos no es de susto. Hay una generación muy buena en el filial y en el Juvenil, y lo tenemos que aprovechar", explicaba Xavi Hernández en DAZN al terminar el encuentro de este domingo.

Marc Guiu frente a frente con uno de sus ídolos, @Guaje7Villa 😍



Villa dándole la enhorabuena a un chaval que hoy ha hecho historia marcando el gol con el que ha soñado cada noche 💎✨@FCBarcelona #ElPostDeDAZN ⚽ pic.twitter.com/b8lANIb0Pt — DAZN España (@DAZN_ES) October 22, 2023

"He soñado muchísimas veces con este momento. Muchas noches, y en muchos momentos. A tope de bien, y muy contento", explicó, por su parte, el jovencísimo delantero blaugrana que contó así cómo se había producido el gol. "He visto que Joao Félix la controla muy solo, y había mucho espacio a la espalda de los centrales. Me la da con su calidad que tiene, y enfrente de Unai Simón ya se ha hecho realidad. Ha sido una acción muy rápida, que casi no he pensado, ha sido todo por intuición".

La emoción de la madre de Marc Guiu

Provocado por el gol salvador de Marc Guiu, se produjo en la grada una las imágenes de la noche con la madre del delantero barcelonés presa de la emoción en la grada de Montjuic.