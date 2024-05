Las cuentas del Real Madrid para ser campeón oficial de LaLiga... desde su casa

El conjunto que dirige Carlo Ancelotti puede proclamarse ganador del campeonato español de forma matemática si se dan varias posibilidades y tendrán que esperar a lo que haga el Barcelona.

El Real Madrid puede ser campeón de LaLiga EA Sports este sábado, pero es cierto que se deben dar varias situaciones. Los de Carlo Ancelotti podrían cantar el alirón desde casa, ya que juegan por la tarde y tendrían que esperar para saber lo que hace el Barcelona unas horas después en el duelo que los de Xavi Hernández jugarán contra el Girona en Montilivi, que también es una final para los azulgranas porque la segunda plaza de la clasificación está en juego.

El Real Madrid tratará de dar un paso ya casi definitivo para la consecución de su trigesimosexto título de LaLiga batiendo en el Santiago Bernabéu a un necesitado Cádiz, que intentará aprovechar su mayor necesidad y las rotaciones de los locales por el vital choque ante el Bayern del miércoles para seguir enganchado a sus opciones de permanencia. Es por ello que el feudo blanco acogerá un auténtico partidazo en el que nadie se guardará nada y ambos clubes irán a por todas.

El conjunto madridista está ante su primer fin de semana en el que puede dar carpetazo a LaLiga EA Sports, aunque no depende de sí mismo ya que además de sumar los tres puntos en su feudo, necesita que el Barcelona no lo haga en su duelo en Montilivi ante el Girona que terminará pasada las 20.00 horas. Si el líder cumple ante su afición, pero su perseguidor también, ya será el próximo fin de semana, en Granada, donde podrá certificar el segundo título de la temporada sin necesidad de esperar.

¡Real Madrid está cerca de ser campeón! 🏆@emilianoraggi nos da los detalles de la previa en la Jornada 34 de LaLiga, donde los Merengues se podrían coronar en el torneo español. 🤍#TNTSportsMex pic.twitter.com/EYpcu77xYb — TNT Sports México (@tntsportsmex) May 3, 2024

Esto quiere decir que los aficionados y futbolistas del Real Madrid estarán más atentos que nunca a lo que haga el Barcelona. Antes del inicio de la jornada 34 de LaLiga EA Sports los de Ancelotti sacan once puntos a los azulgranas y quedarían quince por disputarse, así que la única forma de que se proclamen campeones del torneo regular de nuestro país sólo pueden ganar y esperar que el Girona les haga un favor y derroten a los pupilos de Xavi Hernández. En el caso de que los merengues empaten o pierdan se esfuman todas las posibilidades de alirón este sábado.

Y como sucediese el pasado viernes en San Sebastián, el partido le llega al Real Madrid a días de volver a cruzarse con el Bayern por un puesto en la final de la Champions, aunque en este caso la importancia es mayor ya que el segundo duelo contra el equipo alemán será definitivo y marcará sin duda la visita del antepenúltimo clasificado liguero.

❌ La afición del @Cadiz_CF no se merece bajar a segunda división



📺 #Golazo pic.twitter.com/jdCpZ1PfVq — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) May 3, 2024

Ya ante la Real Sociedad, Carlo Ancelotti rotó mucho pensando en la visita al Allianz Arena y solo Tchouámeni y Nacho Fernández repitieron, y lo más probable es que se dé una situación similar este sábado pensando en reservar el máximo de energía para el vital choque contra el hexacampeón de Europa, frente al que habrá un once posiblemente muy diferente.

La principal noticia en este sentido será la titularidad de Thibaut Courtois, que se lesionó de gravedad la rodilla en la pretemporada y que cuando parecía listo para reaparecer tuvo que ser operado del menisco. El belga no juega un partido desde el pasado 4 de junio, en el 1-1 ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu, y su vuelta trae consigo la duda sobre si estará listo para una hipotética final de la Champions, aunque el miércoles jugará Andrey Lunin.

Lo más probable es que en defensa se mantengan respecto a Múnich tanto Lucas Vázquez como Nacho Fernández. El gallego dará algo más de descanso a Dani Carvajal, ausente por sanción el pasado martes, y el canterano formaría pareja, como en el Reale Arena, con Eder Militao, mientras que Fran García sería el lateral izquierdo. En el medio, se perfilan Eduardo Camavinga, Luka Modric, Dani Ceballos y un Arda Güler que tiene otra buena opción de mostrar su calidad y de hacerlo ante su afición tras su gol en Donosti, mientras que arriba descansarían de nuevo Jude Bellingham, Vinícius y Rodrygo Goes de cara a la 'batalla' del miércoles, para que entren Brahim Díaz y Joselu.

El Cádiz, a por todas

El conjunto gaditano sólo ha sumado uno de los últimos nueve puntos y sigue en serios problemas para conseguir la permanencia en LaLiga EA Sports y afrontará esta jornada a cinco puntos del Celta, que marca la salvación, por lo que necesita acabar en un escenario difícil acabar con su mala racha a domicilio.

El equipo andaluz todavía no sabe lo que es ganar como visitante en esta temporada y no lo hace en Liga desde hace más de un año, cuando se impuso 0-2 en el Benito Villamarín el 9 de abril de 2023, en lo que fue su tercera y última victoria lejos del Nuevo Mirandilla en la pasada campaña. A esto habría que añadirle la estadística de que el Cádiz no ha ganado nunca en su historia en el Santiago Bernabéu, una racha que esperan poder romper.