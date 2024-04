El entrenador recula, el Barcelona traga y el madridismo sonríe: Xavi se queda

El técnico, que dijo hace tres meses que se marchaba, se reunió con el presidente azulgrana, Joan Laporta, y ambas partes decidieron que seguirán juntos hasta 2025

Giro inesperado, o no tanto, de guión. El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha decidido que cumplirá el contrato que tenía firmado hasta el final de la temporada 24-25 y, tras una reunión con la cúpula del club azulgrana en la que estaba presente el presidente, Joan Laporta, ha decidido dar marcha atrás en su decisión, anunciada y reafirmada en varias ocasiones desde el pasado mes de enero, de irse este verano. Xavi seguirá una campaña más al frente del Barça.

Según han confirmado fuentes del club, que Xavi Hernández seguirá hasta 2025 "es cierto", tras el cónclave que tuvo lugar el miércoles en casa del presidente Laporta, tres días después de perder el Clásico contra el Real Madrid (3-2) y decir adiós al título de LaLiga.

Un cambio de guión inesperado, ante las varias reafirmaciones del técnico de que se iría a finales de esta temporada, como anunció el 27 de enero de este año tras perder 3-5 contra el Villarreal, y con la intención de lograr un cambio de ritmo y de poner fin a la "muy mala dinámica" que según él mantenía el equipo.

Las dificultades para encontrar un nuevo técnico por parte del club azulgrana, con los entrenadores top disponibles exigiendo unos fichajes que el Barcelona no podía asumir, habían dejado como único candidato al banquillo al entrenador del filial, el mexicano Rafa Márquez. Pero el ex futbolista azteca no ha ofrecido las garantías suficientes a la directiva culé, que ha logrado convencer a Xavi de que permaneza una temporada más al frente del equipo, eliminado de todas las competiciones a falta de un mes para que termine la temporada.

Madridismo feliz

Quienes han reaccionado con jolgorio por la noticia han sido los aficionados del Real Madrid. El Bernabéu hace meses que entona, en el estadio y en las redes sociales, el "Xavi quédate" y la noticia ha sido recibida como una bendición por la mayoría de cuentas madridistas en Internet. "Hoy es un día para que el madridismo celebre", "es lo mejor que le puede pasar al Real Madrid", "parece un título para el Madrid", "Xavi es lo mismo que el Cholo Simeone, no se verán títulos hasta nuevo aviso", "los cánticos del Bernabeu dieron sus frutos", "eliminamos al City de la Champions, está cerca de ganarse la liga y Xavi se queda en el Barcelona; un año redondo", son algunos de los comentarios en redes sociales.