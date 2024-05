Ana María Aldón paga su casa con el regalo mensual de José Ortega Cano

El hijo en común vive más tiempo con el padre que con la madre. Es un regalo del torero a su ex mujer. Le está pagando la casa donde actualmente vive. ESdiario sabe que no dice la verdad.



La modista, costurera, profesional del patronaje y el diseño o novia comprometida y televisada no está contando la verdad. Entre bambalinas. José Ortega Cano no está en deuda con su exmujer. Y lo sabe. La señora del diseño. Ana María Aldón es una mujer que ha sabido sacar provecho de un matrimonio y una separación. En toda regla. El día que decide romper su relación con el matador de toros de Cartagena lo deja todo muy claro. La andaluza quiere una custodia compartida. Mitad del tiempo del hijo en común con el padre y la otra mitad con la madre.

Además requiere 1.200 euros y que todas las actividades extraordinarias del menor sean abonadas por el progenitor masculino. De compartido tiene el nombre, lo demás es un abuso en toda regla por parte de la fémina. Esto se llama dar en la diana en un matrimonio. Con pedrea.

El hijo de Ortega Cano pasa más tiempo con el padre que con la madre

El fruto en común entre la del “patronaje” y el torero pasa mucho más tiempo con el padre que con la madre. La diferencia es sustancial. Para José Ortega Cano es una bendición y para la persona que cuida del menor, Marina, mucho más. La custodia es compartida pero pasa mucho más tiempo con uno que con la otra.

La cantidad de 1.200 euros no se rebaja. Tan sólo durante un mes no fue abonada por razones habladas entre el padre y la madre. Fue el tiempo que ella era concursante o concursanta de un programa. Todo el tiempo estuvo con el padre. Ahora ha cambiado al abogado y el profesional del derecho no tiene toda la verdad. Le ha mentido. También. Todo se ha subsanado.

Aldón necesita seguir creando temas de su familia política. Ahora ya no se pasa las noches cosiendo en el sótano de su casa familiar como sucediera en otra época cuando no quería acudir a actos con su marido. Ahora que no tiene al esposo, no cose pero da el cante. Entre ropa china de un gran polígono de Madrid.

Ana María recibe 1.200 euros por la cara. La jefa. La supervivencia. No es en calidad de pensión compensatoria. Es para la manutención de su hijo. Extrañeza mayor. El hijo en común vive más tiempo con el padre que con la madre. Es un regalo de Ortega Cano a su ex mujer. Le está pagando la casa donde actualmente vive.

Ortega Cano no debe dinero pero quiere demasiado a su hijo y sin peajes

En la libertad de un matrimonio en tanto en cuanto es dispositivo nadie puede acceder a valorar pero sí a contar la verdad. Y la verdad tiene un camino. Ortega Cano no debe dinero. Y una obligación lo que debería ejercitar. Modificar el convenio regulador. No lo hará. Quiere mucho a su hijo. Y sin peajes.

Esta mentira de Ana María continuará mientras periodistas y colaboradoras de un programa matinal se rían de Ortega Cano por su movilidad a los 70 años. Es la continuación de las que defendieron a Rocío Carrasco aún sabiendo que era un cuento chino.