Karim Benzema 'vuelve' al Real Madrid: el motivo de su regreso por una semana

Hace ya varios meses, durante finales de 2023, las Navidades y principios de 2024 Karim Benzema era noticia. Todos los medios aseguraban que el delantero galo no se encontraba contento en Arabia Saudí y quería abandonar el campeonato. Se llegó a hablar de una huída del país antes de tiempo y también de que se incorporó más tarde a la mini pretemporada tras las vacaciones navideñas, pero finalmente volvió y el galo comenzó a pasar inadvertido, hasta ahora, que se ha desvelado que 'vuelve' al Real Madrid.

El que fuera Balón de Oro con el Real Madrid antes de abandonar el Santiago Bernabéu para iniciar una nueva aventura en Arabia Saudí se encuentra lesionado y ha tenido bastantes dificultades para tener continuidad durante estos meses de 2024. Es por ello que su club, el Al Ittihad, ha buscado alguna solución para intentar recuperar a uno de los futbolistas que más cobra del mundo y ha llegado a un acuerdo para que los servicios médicos del conjunto de Concha Espina traten a Karim Benzema.

El Al Ittihad ha emitido un comunicado oficial en el que explica el motivo por el que el francés vuelve a la capital de España. "Karim Benzema ha regresado al Real Madrid para someterse a los reconocimientos médicos relativos a la lesión que sufrió esta temporada. Habrá coordinación entre el cuerpo médico del Al Ittihad y el del Real Madrid", explicó el club de Arabia Saudí.

🚨🇫🇷 Karim Benzema has returned to Real Madrid training ground Valdebebas to undergo further tests and get help with injury treatment.



Al Ittihad confirm they’re grateful with Real Madrid for their help in managing Benzema’s injury. pic.twitter.com/c3QZIzpgRt