Y por si Rubiales fuera poco... la Liga F empieza con una jornada de huelga

En el último intento por evitar el parón del fútbol femenino, la patronal y los sindicatos no han llegado a un acuerdo y la competición no empezará este fin de semana, como estaba progrado

Ni tras diez horas de reunión. La Liga F, la Liga Femenina de Fútbol de España, no arrancará este fin de semana porque se ha decretado una jornada de huelga. En el último intento por evitar el parón del fútbol femenino en el SIMA, durante la jornada de este miércoles, la patronal y los sindicatos no han llegado a un acuerdo y el fútbol femenino se paralizará y no empezará este fin de semana, tal y como estaba programado.

El mayor problema de las negociaciones recaía en el salario mínimo de las futbolistas, como les contamos ayer. La última oferta que propuso la Liga F es que las jugadoras tuvieran un salario mínimo garantizado de 20.000 euros este año, sin retroactividad pero con posibilidad de llegar a los 23.000 euros si se produjeran beneficios de derechos televisivos más una serie de mejoras, según se anunció en un comunicado. Las cifras no han convenido después de casi diez horas de reunión este miércoles y tras tres días seguidos de conversaciones. La diferencia insalvable ha estado en el sueldo mínimo. Los sindicatos querían 23.000 al año, bajando de los 25.000 con los que comenzó la negociación, pero la patronal no podía subir más allá de los 20.000 después de ofrecer en una primera toma de contacto 16.000.

La Liga F, en un comunicado, ha querido denunciar que "la irresponsabilidad y falta de talante y altura de miras de los sindicatos abocan a clubes y las jugadoras a una huelga" y que, por evitarla, "no cederá a la presión ni aceptará propuestas que supongan el colapso económico de la competición, y, por tanto, el fracaso del fútbol profesional femenino". Según indica la Liga F, la nueva reunión en el marco de la negociación del Convenio Colectivo "ha puesto de manifiesto, de manera clara, la absoluta falta de voluntad de los sindicatos para alcanzar un acuerdo que permitiera desbloquear la huelga".

🤯Más diez horas de reunión entre patronal y sindicatos y… Habrá huelga.



❌ NO ha habido acuerdo.



➡️ Liga: 20.000 este año con posibilidad de 23.000 si hay beneficios de derechos de TV.



➡️ Los sindicatos: 23.000€, con posibilidad de 25.000 por derechos TV. — Andrea Peláez Marzo (@Andrea_Pelaez_) September 6, 2023

La Liga F asegura que "la respuesta sindical en el día de hoy ha sido, nuevamente, negativa" y que "la irresponsabilidad y falta de talante y altura de miras de los sindicatos abocan a clubes y las jugadoras a una huelga que perjudica de manera muy grave la imagen el fútbol femenino español en un momento en el que todos los actores deberían haber entendido el evidente potencial de crecimiento del que todas las partes podrían haberse beneficiado en el caso de haber prevalecido el interés común del proyecto por encima de intereses personales".

Próxima reunión, el martes

Se espera que el próximo martes vuelven a retomarse las conversaciones entre las partes para tratar de desencallar este asunto y que el fútbol femenino empiece cuanto antes. Ahora mismo, la segunda jornada liguera, prevista para el fin de semana del 16 y 17 de septiembre, está también en el alero. Y todo, en la máxima competición del país campeón del mundo de fútbol femenino...