Hasta Woody Allen opina sobre lo de Rubiales y su respuesta puede sorprender

El director de cine estadounidense, presente en el Festival de Venecia, fue preguntado por el polémico beso del dirigente a Jenni Hermoso y no se cortó nada a la hora de contestar.

Ha sido en una entrevista mantenida con Luis Martínez, el crítico de cine de El Mundo, durante la celebración del presente Festival de Venecia. Allí Woody Allen presenta, a sus 87 años, su película número 50. Se llama Coup de chance, ha sido rodada en París con actores franceses y no forma parte de la competición oficial.

En la conversación, Martínez le pregunta al controvertido director estadounidense por la polémica de la que más se ha hablado en España, y en muchos otros países, en las últimas semanas: Rubiales y su beso con Jenni Hermoso en la celebración del título mundial conseguido por la selección española de fútbol en Sidney hace 15 días.

“Lo primero que pensé es que no se escondieron, ni la besó en un callejón oscuro. No la estaba violando, era solo un beso y era una amiga. ¿Qué hay de malo en eso? En la primera información no sabíamos si la mujer se apartó y le dijo ‘no hagas eso”, declaró el director. “En cualquier caso, es difícil entender que una persona pueda perder su trabajo y ser penalizada de esa manera por dar un beso a alguien”, continuó.

Después de esta primera respuesta el mítico director de cine reconoce que la acción de Rubiales fue "incorrecta", aunque no duda en quitarle importancia. “Si fue inapropiado o demasiado agresivo, hay que decirle claramente que no haga eso y que se disculpe. No es que haya asesinado a alguien”, expresó en un primer momento. “Como ciudadano medio, estuvo mal, hizo algo incorrecto... Pero no fue como si hubiera quemado un colegio”, agregó.

Woody Allen opina sobre Luis Rubiales

Así, el cineasta neoyorquino considera que Rubiales debería “pedir disculpas y asegurar que no lo volverá a hacer, y hecho eso, seguir los dos adelante”. “No la estaba besando en su despacho con la puerta cerrada ni nada parecido donde ella estuviera amenazada. Fue claramente a la vista de todos y ella no estaba en peligro. Pero claro, ella tiene todo el derecho a dejar claro que no quiere”, sentenció.

Curiosamente, la última película dirigida por Woody Allen no fue proyectada en Cannes, como estaba inicialmente previsto, debido a la polémica que persiguiendo al director judío por las acusaciones de abusos sexuales de su hija adoptiva Dylan Farrow, unos hechos supuestamente ocurridos en 1992 y por los que fue exculpado en su día.

Conocido pedófilo reincidente defiende a Rubiales desde las páginas de El Mundo.



¿Pero qué le pasa a la derecha mediática con este tema, por dios? ¡Paren ya de justificar la violencia sexual! ¿No ven que eso tiene graves consecuencias para la seguridad de las mujeres? pic.twitter.com/1uSkCuTO0J — Pablo Echenique (@PabloEchenique) September 4, 2023

Las declaraciones de Allen sobre Luis Rubiales no han pasado desapercibidas para Pablo Echenique, quien ha pedido que se deje de justificar la violencia sexual. El hasta hace solo unas semanas portavoz parlamentario ha encontrado cumplida respuesta por parte del escritor y periodista Edu Galán.