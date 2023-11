El niño prodigio del fútbol inglés tenía en el alcohol su "liberación"

Fue la gran estrella emergente de la recién nacida Premier y ahora confiesa los problemas de adicción que tenía para librarse de la presión: "Bebía hasta casi desmayarme"

Desde que debutó, todos los dedos le señalaban. Era 2002, tenía solo 16 años y deslumbraba jugando para el Everton, en la Premier League. Tanto que el Manchester United, el equipo más poderoso económicamente de la época, le fichó sobre la campana del cierre de mercado de 2004 abonando 40 millones de euros por él. Aún tenía 18 años, ya era internacional absoluto con su país y era la gran esperanza del fútbol británico.

Pero Wayne Rooney, el pizpireto y regordete delantero británico, no lo llevó demasiado bien y tuvo serios problemas de salud mental para sobreponerse a toda esa presión. Tanta como para caer, siendo todavía un adolescente, en el alcoholismo. Un alcoholismo despiadado.

Rooney fue el invitado al primer episodio del podcast de la BBC 'Seven', dirigido por la ex estrella del rugby Rob Burrow, a quien le diagnosticaron ELA hace ya unos años y que quiere darle visibilidad a los problemas que sufren los deportistas. Y Rooney habló de los momentos más duros que vivió en su época de futbolista, sobre todo a nivel mental: “He tenido muchos desafíos diferentes, tanto dentro como fuera del campo, y mi liberación fue el alcohol”.

Y su relato fue escalofriante: “Cuando tenía 20 años, pasaba un par de días en casa y no salía de casa. Bebía casi hasta desmayarme. No quería estar rodeado de gente porque a veces te sientes avergonzado y otras veces sientes que les has decepcionado. Al final, no sabía de qué otra manera lidiar con eso, así que elegí el alcohol para tratar de ayudarme a superarlo. Había gente con quien podía hablar, pero decidí no hacerlo y traté de solucionarlo yo mismo”.

El actual entrenador del Birmingham, de 38 años, explicó que "cuando bebes alcohol y no tomas la ayuda y guía de otros, realmente puedes caer a un lugar bajo. Yo estuve así durante algunos años. Afortunadamente ahora no tengo miedo de ir y hablar con la gente sobre algunos problemas que pueda tener”.

I feared drinking could kill me - Rooney



"Podía haber matado a alguien"

En 2002, en una entrevista con la BBC, el ex delantero inglés ya dejó algunas pinceladas del infierno que vivió durante esos años sumido en el alcoholismo. "Mis errores por la bebida podrían haber sido chicas, podría haber sido conducir bajo los efectos del alcohol, algo que hice, podría haber sido matar a alguien... o podrías suicidarte", declaró Rooney. "Sabía que necesitaba ayuda para salvarme, pero también para salvar a mi familia".