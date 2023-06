Alejandro Sanz intenta enderezar su salud mental tras la pérdida que ha sufrido

El cantante publicó un alarmante mensaje en Twitter en el que llegó a insinuar que no valía la pena vivir y es que, al agotamiento tras la dura gira que afronta, se une su reciente pérdida.

Alejandro Sanz publicó la semana pasada un Tweet que desató las alarmas entre sus seguidores de Twitter y, posteriormente, en los medios de comunicación. "A veces no quiero ni estar", escribía el cantante en un mensaje que publicaba en la madrugada del 27 de mayo.

La sincera publicación del cantante decía lo siguiente: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual.”

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Tres días después, el andaluz volvía a comparecer en Twitter para agradecer las muestras de cariño recibidas después de haber hecho público su bajo estado de ánimo y anunciar que, aunque aún le queda mucho camino para remontar, está en la senda adecuada. ·Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino.

Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

No quiero suspender la gira porque creo que… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 29, 2023

Han sido variadas las teorías que se ha apuntado desde la prensa para justificar el mal momento anímico de Alejandro Saz, pero la que ha cobrado más fuerza es la que apunta a que su pareja, la artista conceptual Rachel Valdés, ha dejado la casa que compartían, según publica LOC.

A este sentimiento de dolor se ha unido el agotamiento del cantante tras haber completado la parte sudamericana de su gira internacional ‘Sanz en Vivo’ por México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina.

El intérprete andaluz comienza este sábado el segundo acto de su gira en España con un concierto en Pamplona, al que seguirán hasta el 3 de agosto los de Úbeda, Córdoba, Valencia, Barcelona, Granada, Albacete, Madrid, Málaga, Chiclana de la Frontera, Roquetas de Mar, Murcia, Alicante, Onda y nuevamente en Chiclana de la Frontera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rachel Valdés (@rachelvaldes_studio)

Habrá que ver la huella que también deja en Alejandro este maratón porque la que sobrelleva sobre su separación parece ser muy profunda. Rachel Valdés es una artista plástica y modelo cubana 20 años menor que el cantante, con el que convivía desde 2019 en su casa de Somosaguas.

Una fuente anónima revela que unos días antes del alarmante mensaje de Sanz, se vio a la pintora abandonar la vivienda propiedad del cantante con todas sus pertenencias. Las continuas desavenencias entre la pareja, algunas incluso en público, han puesto de momento fin a la relación.