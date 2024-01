Las amenazas del banquilo del Barcelona a Vinicius por sus desplantes

El jugador del Real Madrid, tras marcarle un hat-trick a los culés, se burló de los azulgrana en diversos lances de la Supercopa y el banqullo culé no dudó en insultarte, desquiciado

Ferran Torres fue cazado por las cámaras, pero todo el banquillo del Barcelona se calentó con Vinicius Junior durante la final de la Supercopa, celebrada el pasado domingo. Las cámaras de televisión grabaron cómo el futbolista del Barcelona amenazaba al delantero del Real Madrid desde el banquillo, pero también lo hicieron otros compañeros, desquiciados con el brasileño después de que provocara la expulsión de Araujo.

"Ya está Vinicius con sus tonterías. Yo a este cualquier día le meto una h..., te lo juro. Como me diga algo el gili... le meto una h... que lo reviento, chaval", bramaba Ferran Torres en el banquillo tal y como han mostrado las cámaras de Movistar.

El atacante del Barcelona no fue el único integrante del conjunto azulgrana que fue cazado molesto con el delantero del Real Madrid. También Sergi Roberto se dirigió a Vinicius y le dijo: "Tú cállate y juega", pero los nervios y las frases gruesas fueron recurrentes ante lo doloroso de la derrota.

Por su parte, Carlo Ancelotti, con el marcador favorable al Real Madrid, instó al brasileño a no provocar al Barcelona. "Tacón no, tacón no. Seguimos", le dijo a Vinicius tras una floritura del futbolista. Bellingham, que también buscó adornarse en exceso, se llevó la misma reprimenda del entrenador italiano.

Vini pidió disculpas

Vinicius, MVP de la final, reconoció que, a veces, quiere "hacer todo por el equipo"» y que su carácter puede jugarle malas pasadas. Lo hizo tras sus más y sus menos con el banquillo azulgrana después del cuarto gol y la expulsión de Araujo, que provocó él mismo. "Me quedo muy triste, porque todos quieren pelear conmigo, porque saben que al final va a salir en la prensa, que Vinicius hace esto o aquello, pero yo intento estar muy tranquilo y muy centrado en el partido para ayudar lo mejor posible a mis compañeros", dijo en la sala de prensa del AlAwwal Park.

El brasileño, no obstante, admitió que a veces cruza la línea: "Yo no soy tonto y sé que, a veces, hablo demasiado y hago cosas que no tengo que hacer, pero estoy aquí para mejorar, quiero mejorar y estoy aprendiendo".