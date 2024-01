Un ex Liverpool menosprecia a Vinicius y LaLiga: "Juega en una liga de chiste"

El Real Madrid y concretamente la figura de Vinicius siempre han sido y seguirán siendo foco de los ataques por parte de sus rivales. En este caso ha sido el de un ex jugador de uno de sus mayores enemigos en Europa: el Liverpool. Jamie Carragher, que vistió la camiseta red durante 17 temporadas, ha cargado contra el brasileño en particular y la liga española en general asegurando que Vinicius tiene buen rendimiento y buenos números porque juega contra equipos fáciles en "una liga de chiste".

Según Jamie Carragher LaLiga es una broma («a joke league») y jugamos contra equipos fáciles.



▫️Liverpool vs 🇪🇸 desde 2010.



vs Madrid 0-1-7 ‼️ 0% victorias

vs AtM 2-0-2 — 50%

vs BCN 1-0-1 — 50%

vs SEV 0-2-1 — 0%

vs VILL 3-0-1 — 75%



Si quiere miramos títulos europeos también. pic.twitter.com/vvB9pc8Gqo