Piqué vuelve a soliviantar al madridismo "Ha ganado 13 o 14 Copas de Europa"

El ex futbolista, experto en tocarle los resortes a los aficionados blancos para que salten, minimiza las Champions ganadas por el Madrid: "La última no la recordará nadie"

Es Gerard Piqué, así que hay que entenderle, o al menos intentarlo, tal y como es. Un provocador profesional que sabe manejarse como nadie con un micrófono delante, de esas personas con un don especial para tocarle al personal los resortes que les irritan profundamente, creando polémicas estériles pero que le dan visibilidad y presencia. Justo lo que importa en este Siglo XXI. Así que como sabe lo que tiene que hacer, el ex futbolista se ha puesto el mundo por montera en una entrevista en 'El món a RAC1' y ha arremetido contra el madridismo como sólo él sabe hacer.

Sus objetivos iniciales han sido dos. Primero, las Copas de Europa que gana el Real Madrid. Porque claro, así no vale ganar. Un argumentario que sabe que irrita profundamente a una parte del madridismo que está a la que salta. Piqué ha hablado de la última Champions ganada por el Real Madrid en 2022, afirmando que "no la recordará nadie". "Cuando nosotros ganamos la Champions somos recordados por siempre, cuando ganan ellos, es una más. La última fue un milagro porque fueron inferiores en cada eliminatoria y no la recordará nadie", ha indicado. Por tanto, es mejor ganar pocas, porque así te acuerdas de todas, que muchas. Muy de Piqué.

“El Real Madrid es más de lo mismo. Es un equipo que transmite poco, pero que va sacando resultados. Cuando nosotros ganamos es recordado para siempre, cuando ellos ganan es una más”.



🤨 Gerard Piqué en RAC1. pic.twitter.com/JJAUXGSRJu — Toque Sports (@ToqueSports) November 8, 2023

El segundo paso en la escalada verbal del ex futbolista tenía que seguir siendo sobre los blancos. Hay cosas que nunca fallan, y es la madriditis en un culé. "El Real Madrid este año es más o menos lo mismo de siempre. Lo están haciendo bien en partidos que no se reducen a gran cosa. Es un equipo que no transmite nada, pero estará ahí en los momentos decisivos de la Liga de Campeones. Ellos han ganado más que nadie en Europa, 13 ó 14 Champions, pero nuestra forma de ser y de pensar hace que cuando ganamos lo recordemos para siempre", subrayó el jugador de 36 años para RAC1.

Por supuesto, Piqué tenía que hablar del escándalo de este año, el caso Negreira, los diecisiete años que el Barcelona estuvo pagando al vicepresidente de los árbitros. El ex jugador ha defendido la integridad de los éxitos de su equipo asegurando que no hubo ayuda arbitral en sus triunfos: "Es acojonante que alguien diga que ganamos algo por los árbitros. Éramos tan infinitamente superiores que no había árbitro que nos pudiera ayudar", ha afirmado. Y posiblemente fuera así durante unos años, pero Piqué olvida que no estuvieron los diecisiete años ganando todo...

Defiende a Xavi y el estilo

Además, el ex jugador le echó un capote a Xavi tras la derrota del Barcelona ante el Shakhtar en Champions. "En todos los proyectos debe haber paciencia. Y mientras haya soluciones, es necesario tener paciencia. Xavi es de la casa, lleva muchos años ahí, ha mamado la manera de jugar y ahora mismo no hay nadie mejor para dar una vuelta a esto y volver a jugar bien. Creo que es el indicado", aseguró. Piqué recordó que en el Barça no vale "con sólo ganar, se debe jugar bien. Es nuestra forma de ver el fútbol y nuestra cultura, y debe seguir siendo así, pero esto hace que haya una presión extra sobre el entrenador y sobre los jugadores", recordó