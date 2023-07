Iker Casillas irrumpe en la campaña electoral y Piqué la lía

El exportero del Real Madrid y de la selección española ha querido testar el sentir de los españoles de cara a las elecciones del 23 de julio y lo está haciendo a través de Twitter.

Todo el mundo sabe ya a estas alturas lo que le gusta a Iker Casillas un buen lío en Twitter. El actual no es el primero en el que se mete y, a buen seguro, no será el último. Lo que no se le puede negar al exportero del Real Madrid y de la selección española es que está pegado a la actualidad. El próximo domingo se celebran las elecciones generales en España y, quien más, quien menos, todo el mundo está pendiente de lo que sucederá el día 23.

Tradicionalmente se asegura, casi siempre con razón, que los deportistas de élite viven en una burbuja, apartados del resto de la sociedad, y que les importa más bien poco lo que sucede en otros ámbitos, incluyendo esos en los que se decide en gran manera cómo va a ser la vida de los integrantes de esa sociedad.

Pudiera parecer que Iker Casillas no es de esos, al menos, desde que ya no desarrolla su actividad dentro de los terrenos de juego y que mata el gusanillo presidiendo un club en la incipiente Kings League. El que fuera capitán del Real Madrid y de la selección española ha decidido testar el sentir general de los españoles y se ha decidido a hacer una encuesta en Twitter de cara a los comicios del domingo.

¿Cuál crees que va a ser el partido más votado en las elecciones generales del 23 de julio en España? Esta es la cuestión que ha planteado Iker Casillas en su cuenta de Twitter y que, por ahora, está teniendo una respuesta absolutamente masiva. Con 4 días aún por responder, ya ha registrado casi 340.000, cifra que superará en las próximas horas. Destaca, claro, la superioridad del Partido Popular, pero también que la segunda formación sea Vox y no el PSOE.

Quizá hubiera sido más interesante una pregunta más directa, tipo encuesta, ¿a qué partido vas a votar en las elecciones? pero es posible que su publicación quedara prohibida en esta última semana en la que no están permitidas las encuestas.

La respuesta de Piqué a la encuesta de Casillas

Entre las respuestas recibidas, una destacó por encima del resto, la de Gerard Piqué. El exfutbolista catalán, compañero y adversario de Iker Casillas durante décadas, en la selección y en equipos rivales, dio su particular contestación: "Convergencia i Unió", escribió Piqué, con claro ánimo de vacilar, en referencia al partido nacionalista catalán que dejó de existir allá por 2015.