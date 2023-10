Piqué se vuelve a columpiar con la Kings League y sale escaldado en las redes

El exjugador del FC Barcelona y de la selección española presumió de la "novedad" que organizó este fin de semana y en X, el Twitter de toda la vida, le pusieron en evidencia.

Gerard Piqué no para de inventar cosas y, como no podía ser de otra manera, no todas le salen igual de bien; no ya en términos personales como, sobre todo, en los profesionales. Desde que el año pasado sorprendió a todos anunciando que dejaba la práctica del fútbol, su cabeza ha estado concentrada en todos esos proyectos que ya impulsaba estando aún presente en los terrenos de juego.

Uno de los más originales ha sido, sin duda, la puesta en marcha de la Kings League, un nuevo formato de fútbol reducido en el tiempo y pensado especialmente para los aficionados más jóvenes, que tuvo una primera temporada de gran desarrollo y que contó, y sigue contando, con el apoyo de importantes youtubers, como Ibai Llanos o DJ Mario, y de exfutbolistas como Iker Casillas o Kun Agüero.

Además de la Kings League, desde esta temporada también se celebra la Queens League, con el mismo formato, pero con equipos formados íntegramente por mujeres. Pero, como la cabeza de Piqué no puede dejar de bullir, el catalán se ha inventado la Kingdom Cup, que es una competición que se celebrará en las próximas semanas y que tiene la particularidad de que en ella participan tantos hombres como mujeres.

Y aquí ha venido el conflicto, ya que a la hora de anunciar la nueva competición, Piqué no se ha cortado un pelo y ha descrito la Kingdom Cup como la "primera competición en la historia del deporte que juegan el equipo masculino y femenino conjuntamente". "HISTORIA", ha añadido, así en mayúsculas, el exfutbolista del FC Barcelona y de la selección española.

Por las palabras escritas por Piqué en X, el Twitter de toda la vida, se podría extrapolar que chicos y chicas juegan conjuntamente en la nueva competición. Y no es así. Aún en el caso de que así fuera, ha sido la propia X la que, a través de los lectores, se ha encargado de desmentir que aquello sea demasiado histórico. "No es la primera competición de la historia en la que juegan el equipo masculino y femenino conjuntamente. En las olimpiadas de Tokyo 2020 ya hubo hasta 18 competiciones mixtas".

Numerosos internautas también optaron por desmentir públicamente ese carácter hipotéticamente histórico de la Kingdom Cup.

Pero es que ni siquiera hombres y mujeres participan conjuntamente en la nueva competición ideada por Piqué, Ibai Llanos y compañía. Cada equipo forma con un equipo masculino y otro femenino, que disputan una parte cada uno.