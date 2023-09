Piqué incendia Twitter después de las críticas de los tenistas por la Copa Davis

Pese a lo que pueda parecer, a Gerard Piqué no le salen bien todos los negocios. De hecho, alguno le ha salido mal, aunque ninguno como la frustrada Copa Davis que se inventó el exjugador del Barcelona para reflotar una competición que, a su juicio, se había quedado anticuada. Kosmos, la empresa de Piqué, firmó un contrato con la Federación Internacional de Tenis (ITF) para organizar la nueva Copa Davis por espacio de 25 años... y el contrato ha quedado extinguido solo cinco años después de su firma.

"El desastre que hemos vivido con Kosmos tiene consecuencias financieras masivas para la ITF. La ITF tiene daños masivos, es un desastre multimillonario para la ITF", aseguró el pasado mes de junio el presidente de la Federación Alemana de Tenis Dietloff von Arnim. Y las críticas ya no son solo de los dirigentes tenísticos mundiales, sino que tampoco los jugadores se cortan ya a la hora de enjuiciar negativamente el experimento frustrado de Gerard Piqué.

Esta semana se están disputando las rondas preliminares, España está empezando a jugar contra la República Checa en Valencia, para que los equipos nacionales se ganen un puesto en las finales que se celebrarán en noviembre en Málaga. Una de las sedes es la ciudad inglesa de Manchester y desde allí fue Stan Wawrinka, el veterano tenista suizo, el que se acordó de Piqué ante la poquísima asistencia de público que se registró en el enfrentamiento que mide a Francia con Suiza.

Thank you @3gerardpique @ITFTennis 🤬🤦🏻‍♂️! @DavisCup France vs Switzerland in Manchester lol pic.twitter.com/XqcqSQEURd

"Gracias, Gerard Piqué, Federación Internacional de Tenis", escribía el compatriota de Roger Federer apuntando también un par de emojis negativos y un video en el que se veían las gradas despobladas del pabellón de Manchester. El exjugador azulgrana, que nunca se calla, respondió presumiendo de las cifras conseguidas en esta primera fase de la Copa Davis el año pasado. "Después de un mal día en la pista, al menos esto me hice reír. Sería fantástico entender por qué se suspendió el acuerdo por 25 años (entre la Federación Internacional de Tenis y Kosmos) si el año pasado fue un éxito...", atinó con ironía el tenista suizo.

Apoyándose en este tweet de Wawrinka, el actual capitán del equipo estadounidense Mardy Fish fue aún más lejos al denunciar que "mataron la Copa Davis".

They killed Davis Cup. At least we will always have Fribourg 😜 🇺🇸 https://t.co/VF7codd4Qn