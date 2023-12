El inesperado gesto de Cristiano cuando toda la grada corea el nombre de Messi

Todavía queda más de media temporada por disputarse, pero el campeonato se le ha puesto cuesta arriba a Cristiano Ronaldo después de la derrota que sufrió su Al-Nassr frente al Al-Hilal, que ocupa la primera plaza de la clasificación de la liga de Arabia Saudí. El marcador terminó con 3-0, pero el choque estuvo lleno de polémica y de un troleo de la afición local al astro portugués que terminó con el luso respondiendo de una manera inesperada por todos.

El Al-Hilal de un lesionado Neymar recibía en el Estadio King Fahd al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Ambos equipos están inmersos en la lucha por el título, siendo primero y segundo respectivamente y ahora la diferencia es mayor en la tabla después de que tras el pitido final el marcador señalase un 3-0. El resultado fue amplio, pero el partido estuvo a la altura, ya que hubo bastante polémica y con el ex del Real Madrid muy enfadado por las decisiones arbitrales.

Cristiano no da crédito. Gol anulado por milímetros, posible penalti de Bono sobre él no señalado y falta no revisada en uno de los goles. El arbitraje de Wilmar Roldán, muy polémico. #SPL pic.twitter.com/Ljtbcp1V91