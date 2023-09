Un árbitro asegura que le dejaron sin pitar al Madrid por expulsar a Cristiano

Xavier Estrada Fernández ha roto su silencio y ha hablado sobre el estado y funcionamiento del arbitraje en la liga española, además de dar su impresión sobre la importancia de Negreira.

El arbitraje en España está atravesando un momento muy delicado. Las continuas polémicas, el debate sobre si el VAR de verdad está ayudando, el caso Negreira, los vídeos hablando de los colegiados o los comunicados oficiales están a la orden del día y hay infinidad de opiniones al respecto. Uno de los últimos en hablar sobre todos estos asuntos ha sido Xavier Estrada Fernández, que ya se ha retirado y ha contado las funciones de Enríquez Negreira o la influencia de los grandes equipos, entre otras cosas.

En declaraciones para El Desmarque, Xavier Estrada Fernández habló sobre las funciones de Enríquez Negreira cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, época en la que recibió más de 7 millones de euros por parte del Barcelona por, supuestamente, hacer informes y cursos de coaching a través de su empresa DASNIL 95. "Conozco perfectamente al personaje. Tenía buena relación con la federación catalana", aseguró el ex árbitro.

Xavier Estrada Fernández fue contundente con sus palabras asegurando que Luis Medina Cantalejo, actual presidente del CTA, aseguró en 2022 que José María Enríquez Negreira no tenía ninguna función importante. "Posteriormente se reafirmó en sus declaraciones", aseguró sobre el máximo mandatario del colectivo arbitral. "Como ex árbitro me indigna porque sé cuáles eran sus responsabilidades", añadió.

Según el presidente del CTA Medina Cantalejo, Negreira no pintaba nada y resulta que su firma está en todas las actas de puntuación para ascender y descender árbitros, el famoso índice corrector digo corruptor. Estrada Fernández el único árbitro que se atreve a decir la verdad. pic.twitter.com/8P6pSkiX77 — Rubén (@Viet_Ala_Yugu) September 29, 2023

"El sistema que se usaba es el que se sigue utilizando", dijo al ser cuestionado si puede haber documentos que demuestren o desmonten esta teoría tras los registros por parte de la Guardia Civil en la Real Federación Española de Fútbol. "Todas las actas de ascenso y descenso iban firmadas por todos los vicepresidentes, entre ellos Negreira", comentó Xavier Estrada Fernández en este programa de televisión.

Otro tema por el que fue cuestionado fue la reciente información en la que el CEO del Atleti aseguraba que el Real Madrid adulteraba la competición."Entiendo, en parte, las declaraciones de Gil Marín, pero también es cierto que el propio Atlético de Madrid cuando se siente perjudicado es uno de los equipos que haría las mismas declaraciones", opinó Estrada Fernández. "Me gustaría que dejaran trabajar a los árbitros en el terreno de juego y ponerles menos presión encima", agregó el ex colegiado catalán.

Neverazo por Cristiano

Por otro lado, Xavier Estrada Fernández desveló cómo se sentía al dirigir el encuentro de algún club importante de la liga española. "Los árbitros están condicionados. No es lo mismo arbitrar al equipo de tu barrio que a un equipo grande como el Barça, el Madrid o el Atlético de Madrid", desveló. "Si te equivocas, el Comité te sanciona como hizo con Munuera Montero en el último partido.

El exárbitro Estrada Fernández admite que en su carrera arbitral pitó condicionado al Real Madrid, después de ser apartado por expulsar a Cristiano Ronaldo la primera vez que arbitraba al equipo madridista. 😳pic.twitter.com/XzE2PJCD83 — Zona Blaugrana (@Zona_Blaugrana) September 29, 2023

Estrada Fernández fue más allá y habló sobre una anécdota que le sucedió hace años durante un partido del Real Madrid. "Es más, no arbitras más a los grandes. Tengo un ejemplo mío de 2009 cuando expulsé a Cristiano Ronaldo", comenzó explicando. "Esa temporada no arbitré más al Real Madrid. Sabes que hay repercusión mediática y que tienes que hilar muy fino a la hora de tomar una decisión", concluyó sobre este tema.