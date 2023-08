El Metropolitano dicta sentencia a Joao Félix con pitada y aluvión de insultos

El atacante portugués entró en la convocatoria del debut liguero del Atlético de Madrid ante el Granada y los aficionados colchoneros mostraron su mal estar con el ex mediapunta del Benfica.

El Atlético de Madrid se estrenó este lunes en LaLiga EA Sports frente al Granada, partido que los colchoneros ganaron 3-1 en el Metropolitano gracias a los goles de Álvaro Morata, Memphis Depay y Marcos Llorente. La afición vibró con el primer triunfo del curso de sus futbolistas, pero también dedicaron un rato a Joao Félix, que continúa, al igual que su club, buscando una salida que no llega a falta de 15 días para que cierre el mercado de fichajes.

El divorcio entre Joao Félix y el Atlético de Madrid, si no lo era ya, es total. El futbolista luso, que llegó al Metropolitano previo pago de 127 millones de euros, no ha terminado de cuajar en los planes del Cholo Simeone ni tampoco ha conseguido entrar en sintonía con una afición que lo da todo cuando siente que ese jugador le corresponde en esfuerzo y ganas sobre el terreno de juego.

Desde que Pochettino llegó al Chelsea y comentó que no contaría con Joao Félix se le ha estado buscando un destino. Ninguno de los grandes lo quería y el luso no quería ir a un club que no jugase la Champions. Pasó el tiempo y se incorporó a la pretemporada colchonera. Primeros días tensos, con problemas, y la cosa se calmó, pero no tuvo minutos en las dos giras que realizó el Atlético de Madrid como preparación para esta temporada.

🚨 PITADA A JOAO FÉLIX EN EL METROPOLITANO 🚨 pic.twitter.com/GzOu8jilzL — Pascual Ruiz Arnal (@pascualruizar) August 14, 2023

Llegaba el primer encuentro de LaLiga EA Sports y el Cholo Simeone le convocó como a todos los futbolistas que tenía disponible. El público en el Metropolitano pitó su nombre cuando sonó por megafonía antes del inicio y un sector de la afición, los ultras, le dedicaron duros insultos ("ese portugués, qué hijo pu** es) cuando acabó el choque. Ahí el Atlético le protegió cancelando una mini sesión para los jugadores que no habían tenido minutos en la victoria por 3-1 ante el Granada.

El Barça, atento

El Cholo Simeone fue preguntado por Joao Felix, cuyo futuro sigue sin resolverse y que fue fuertemente pitado por la afición, y fue claro. "Veo que LaLiga empezó, que Joao está con nosotros y que él sabe muy bien lo que nosotros necesitamos, lo que queremos y lo que le vamos a exigir. Tenemos a Morata, a Memphis, a Griezmann y a Correa y si está mejor que ellos jugará", sentenció.

Debo confesar que imitar la la celebración de Cristiano Ronaldo y los aplausos a la grada eran lo último que me esperaba de Joao Félix en este vídeo. pic.twitter.com/Z3clpWZ81c — Pascual Ruiz Arnal (@pascualruizar) August 15, 2023

Por otro lado, de aquí a final del mercado ambas partes intentarán cerrar la salida del portugués. Joao Félix manifestó su deseo de jugar en el Barcelona y los culés están intentando lograr un acuerdo bastante beneficioso, aunque no será nada fácil. De hecho, las últimas informaciones apuntan a que Xavi aceptaría su llegada, pero antes quiere que Joan Laporta cierre la llegada de Joao Cancelo y un centrocampista más.