Aston Martin, en una nube con Alonso, se pronuncia sobre su posible retirada

La escudería británica acaba de firmar con Honda para que le suministre los motores a partir de 2026 y les han preguntado si, a ese momento, llegará el piloto asturiano, que tendría 45 años.

El binomio Aston Martin-Fernando Alonso funciona. Salta rápido a la vista que la escudería británica está encantada con el piloto español, que ha sabido como nadie traducir en la pista los avances evidentes del monoplaza, aunque Red Bull ahora mismo es invencible. Esta gran relación que ha quedado demostrada con la declarada intención de que el asturiano siga unido a la organización cuando se retire. Una retirada que desde Aston Martin parece que quieren retrasar lo máximo posible.

Así lo han expresado durante la presentación del acuerdo oficial que han alcanzado con Honda para que sea su suministrador de motor a partir del año 2.026. Cuando han preguntado a Mike Krack, el director del equipo de Fórmula 1, sobre si Fernando Alonso estará para entonces, rápidamente ha dejado bien clara su opinión: "Creo que no hay ninguna razón para pensar que él no debería estar con nuestro coche en 2026. Quiero decir que no veo ni una sola razón por la que él no debería estar”.

Más claro agua, aunque hay que tener en cuenta que Alonso roza ya las 42 primaveras (cumple esa cifra el 29 de julio). Sin embargo, no hay duda tampoco de que ‘El Nano’ ha vuelto a disfrutar en la pista tras su tortuoso paso por Alpine. Con una máquina potente en las manos, el piloto ovetense se ha vuelto a ilusionar… y también ha vuelto a ilusionar a un buen grupo de aficionados con su búsqueda de la ya famosa victoria 33. Siendo competitivo en cada carrera, parece que el propio Alonso estirará el chicle hasta que el cuerpo… y la mente aguante.

Alonso, con esperanzas en Mónaco

Mente que ahora mismo tiene enfocada en un único objetivo: Mónaco. La cita en el circuito más enrevesado y técnico del calendario siempre está marcada en rojo en el calendario de los pilotos. “Es muy emocionante correr por estas calles. No hay nada igual”, fueron las palabras de Alonso respecto a este trazado en el que se ve con más posibilidades por sus condiciones especiales.

Fernando Alonso durante el GP de Mónaco en el 2022 con Alpine.

Y es que, al ser de los más lentos de todo el año, la superioridad de los Red Bull se ve disminuida en este circuito en el que hacer una buena clasificación es clave para lograr un buen resultado debido a la dificultad de adelantar en carrera. Es el primer circuito de la temporada realmente lento y por ello el asturiano tiene curiosidad de ver cómo se comporta el Aston Martin en estas condiciones tan especiales.

"Será importante que nos aseguremos de que la puesta a punto del coche es perfecta y de que cogemos el ritmo pronto", ha apuntado el piloto español a su llegada esta semana al principado. Son cuatro podios en las últimas cinco carreras pero lo que está claro es que Alonso no se va a rendir en busca de la 33. Las calles de Mónaco dictarán sentencia y esperemos que sea favorable para el piloto español.