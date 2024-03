Piqué arranca la precampaña contra Laporta: "No puedes vender humo"

El ex futbolista, que nunca ocultó que quiere ser presidente del Barcelona, acude a la actual directiva por su gestión económica. 'El Camarote' de Laporta, enchufismo y nepotismo culé

Si no ha arrancado la precampaña, se le pareció mucho. Gerard Piqué, hasta hace un año uno de los mascarones de proa sobre el campo del FC Barcelona, ha arremetido, charlando con Ibai Llanos, con inusitada dureza contra Joan Laporta. El ex futbolista criticó de lo lindo la política económica y de comunicación del club azulgrana en estos delicados momentos, donde las telarañas se acumulan en la caja fuerte, y se puso del lado del socio.

Piqué, en el canal de Twitch de Ibai, analizó el rumbo del Barcelona, criticando que se hayan dado falsas esperanzas al socio y aficionado sobre el verdadero potencial del equipo ante la actual situación económica, que impide realizar grandes fichajes e inversiones, limitado por su escaso margen de maniobra impuesto por las directrices de LaLiga y los disparates económicos del pasado.

"La gente del Barça lo que quiere es saber la verdad e ir de cara. Si es verdad que la realidad es ésta, hay que decirla. Lo que no se puede hacer es vender humo y decir que vamos a ganar Champions y luego no tienes dinero para competir. Yo no sé la situación en la que está el club actualmente, tiene pinta de que no está muy bien, pero creo que al socio lo que le gusta es que le vayan de cara y les digan la verdad. Si tú le dices 'escucha que no hay un duro y los próximos dos-tres años tiramos de La Masia a full'...", dijo Piqué, que analizaba la situación del Barça con un discurso que sonaba a primer mitin de precampaña.

"Si el club de verdad no tiene un duro, ¿qué puedes hacer? 'Voy a fichar a Haaland' queda de puta madre, ¿pero cómo lo haces? No lo digo porque ahora haya salido un rumor. Te digo Haaland como te podría decir Mbappé. Tú tienes que decir siempre la realidad de lo que está pasando porque el socio ha demostrado en toda la historia del club que siempre ha estado ahí", añadió Piqué.

Aterido por el enchufismo y el nepotismo

Mientras, y como han denunciado algunos medios de comunicación catalanes (como eltriangle.eu) el Barcelona anda sumido en una espiral de enchufismo y nepotismo que está carcomiendo la institución. Según el anteriormente citado digital, "apenas hay medios ni periodistas que reaccionen al escandaloso carrusel de amigos y familiares del presidente y de su estrambótico entorno de amiguetes, asesores y palmeros que se han colocado con un buen sueldo y mejores condiciones laborales en la nómina del club. Personal que no ha pasado un proceso de selección y que han sido contratados con el único mérito de ser el novio, el marido, la hija o el hermano de alguien".

Paloma Mikadze (1) es hija de Manana Giorgadze (2) jefa del gabinete de Presidencia de Laporta.



Entro como responable de estrategia digital del Barça, ahora ya dirige el Barça Identity. Encargada de la identidad del Club, dentro y fuera de la Entidad. FC Nepotismo 💸 pic.twitter.com/egbOrzp5ge — Joan Laporta Out of Context (@Lapo_outcontext) October 30, 2023

Ese núcleo duro, a quien llaman 'el camarote', está conformado entre otros por Enric Masip, Rafael Yuste, la hermana del presidente (Maite Laporta) y su hermano Xavier Laporta, Jordi Finestres, Mercè Garriga... Ellos dominan y controlan que nadie más entre en ese círculo. Y además está el clan ucraniano, comandado por Manana Giorgadze, esposa de un mafioso que fue condenado por narcotráfico (George Mikadze) y actual jefa del gabineta del presidente. Su hija, Paloma Mikadze, es la directora de Barça Identity (que aglutina estrategia digital y marca corporativa). Y su yerno, Benni Melegrishvili, es el responsable de las Academias del Barcelona.