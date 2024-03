¿Falsa humildad de Guardiola? El catalán se rinde ante "el rey de la Champions"

Tanto Ancelotti como el técnico catalán pasaron por la sala de prensa para hablar sobre el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City en los cuartos de la Liga de Campeones.

Carlo Ancelotti y Pep Guardiola dieron sus primeras impresiones ante los medios de comunicación después de conocer el cruce entre el Real Madrid y el Manchester City en los cuartos de final de la Champions League. La ida se celebrará en el Santiago Bernabéu, mientras que todo se decidirá en Inglaterra. Esta es la tercera vez consecutiva que se ven las caras, llevándose los blancos el triunfo en la primera ocasión y los británicos en la segunda. Cabe destacar que el que ganó dicha eliminatoria acabó levantando la Orejona.

"Es un poco como una tradición, jugar tres años seguidos contra el rey de la competición, que ha ganado 14 Champions League. Es lo que hay, ojalá podamos pasar un buen momento, pero aún faltan unas semanas para el primer partido en Madrid. Ya veremos", señaló Pep Guardiola en rueda de prensa. El de Sampedor recordó que "no hace falta decir qué es el Real Madrid en esta competición". "La vuelta es en casa, pero hace dos temporadas fue fuera, así que es lo que hay. Tenemos que hacer dos buenos partidos allí y aquí para pasar", subrayó.

"Yo diría que para nosotros es un poco nuevo y que para el Real Madrid no es especial jugar los cuartos de final de la Champions. Nosotros en los últimos años hemos sido bastante consistentes, un par de veces en la final, semifinales y ahora nuevamente en los cuartos de final", añadió Guardiola.

"Y cuando las juegas, lo haces juegas contra los mejores de Europa. El Real Madrid también está ahí, pero no le presto mucha atención a ningún rival, todos son realmente duros", advirtió. "Estamos emocionados porque es un privilegio cada vez que estamos aquí, y estar en octavos o cuartos de final siempre lo es. Esta es una competición especial y ya lo he dicho muchas veces, no sé cuál es la más difícil de todos porque la Premier League, la Liga o la Bundesliga, la Serie A siempre es difícil y con muchos partidos, pero la Champions es especial", sentenció el entrenador catalán.

Ancelotti se rinde al City

"Al rival todo el mundo lo sitúa como el favorito. Ganó la Champions el año pasado, es una eliminatoria difícil, pero aquí tenemos la confianza de hacerlo bien. Jugar la vuelta en Manchester a nosotros nos da igual", declaró Carlo Ancelotti en rueda de prensa. "Los cuartos de final de la Champions siempre son complicados. La idea, cuando empiezas la Champions, es ganar la competición, y si quieres ganarla tienes que ganar a los mejores. El City es el mejor equipo de Europa en este momento. Si queremos ganar la Champions tenemos que ganar al City", añadió.

Además, insistió en que es "una eliminatoria igualada donde no hay favoritos", y que no tienen espíritu de "revancha" por la eliminación ante los citizens del pasado curso. "El año pasado merecieron pasar, como merecimos pasar nosotros un año antes. No me produce ningún dolor de estómago", dijo. "En la vuelta no hicimos un buen partido por muchas razones. Tendremos tiempo de pensar en esto, ahora estamos focalizados en LaLiga. En estos momentos, el sorteo es un detalle para nosotros", continuó.

🤝 "Es una eliminatoria IGUALADA donde NO hay FAVORITOS".



🟰 Ancelotti no cree que ninguno de los dos equipos parta con ventaja.



🎙️ @Gonzademarto pic.twitter.com/0iCIJ631tU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 15, 2024

Además, se mostró "bastante optimista" con la situación de la plantilla. "Ahora estamos mejor que nunca: tenemos ventaja en LaLiga, estamos en cuartos de final de la Champions, vuelven Militao y Courtois... Estamos mejor que nunca. Con esto no digo que mañana no pinchemos, sino que a día de hoy tenemos que estar contentos, satisfecho y con muchísima ilusión por el futuro", apuntó.