Guardiola se queda en cuadro a dos semanas de citarse con el Madrid en Champions

Una vez más, el virus FIFA ha hecho de las suyas. Los compromisos de las selecciones nacionales exponen a los futbolistas de los clubes y las consecuencias han llegado. Además, lo han hecho en uno de los momentos clave de la temporada, donde los grandes equipos europeos se juegan los títulos, tanto nacionales como continentales.

Si en otras ocasiones, el Real Madrid ha sido uno de los clubes más perjudicados, en esta ventana UEFA "tan solo" tiene que lamentar la lesión de Camavinga, que sufrió este martes un esguince de tobillo en el amistoso que disputó la selección francesa frente a la de Chile. Se da la circunstancia de que es la segunda ocasión consecutiva en la que el mediocampista galo se lesiona durante una concentración con su selección. La vez anterior fue después de un choque en un entrenamiento con Dembele. En todo caso, no se espera demasiado tiempo fuera del equipo para Camavinga.

Sin embargo, en esta ventana UEFA, la peor parte se la ha llevado el Manchester City. El equipo de Pep Guardiola que, de nuevo, se medirá al Real Madrid en la Champions League, en esta ocasión en los cuartos de final, ha visto cómo hasta seis jugadores han caído lesionados a lo largo de los dos amistosos que cada selección ha disputado en los últimos días.

Así, han sufrido problemas físicos Haaland, Walker, Akanji, Bernardo Silva, Rubén Días y el último en caer: John Stones. Precisamente, este es el que más preocupa ya que tuvo que abandonar el Inglaterra-Bélgica de este martes, cuando solo se habían disputado 10 minutos y después de hacer un movimiento muy feo con la rodilla.

Saturday: Kyle Walker subbed off 20 min into England vs. Brazil

Tuesday: John Stones subbed off 10 min into England vs. Belgium



Two City defenders injured ahead of their match vs. Arsenal 🤕 pic.twitter.com/eXTtEZ1YSt