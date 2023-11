Florentino y Laporta vuelven a aliarse para marcharse juntos de la Federación

Dejan de formar parte de la Junta Gestora oficialmente por no inmiscuirse en el proceso electoral. El Confidencial advierte que puede ser para evitar una posible demanda por prevaricacion

Ya saben. Florentino Pérez no acudió al palco de Montjuic en el pasado Clásico por los insultos de un directivo del Barcelona a Vinicius. Ni siquiera que se haya destapado el Caso Negreira ha sido capaz de romper las relaciones institucionales de Real Madrid y Barcelona durante este tiempo y pese al escándalo mayúsculo del asunto. Ahora, tras el paripé del partido en la Ciudad Condal de hace unos días, la eterna amistad entre merengues y culés vuelve a quedar de manifiesto. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, pensarán sus presidentes. Así que de momento, juntos, que aún creen que hay bola de Superliga por jugar.

Hoy se ha conocido, a través de una publicación original de El Confidencial recogida ya por diversos medios, que Florentino Pérez y Joan Laporta presentaron su renuncia a seguir formando parte de la comisión gestora de la Federación Española de Fútbol que acordó el pasado 15 de octubre la Junta Directiva del ente federativo. En sendas cartas enviadas unos días después al presidente de la RFEF, Pedro Rocha, los máximos dirigentes del Real Madrid y del Barcelona comunicaron su decisión de renunciar de forma irrevocable y con efecto inmediato a su puesto en la Federación.

Según deslizan algunos medios, en la misiva que enviaron a la Federación para presentar su renuncia hicieron hincapié en el hecho de no querer inmiscuirse en el proceso electoral para la presidencia de la RFEF, que todavía no tiene fecha de inicio. Esos mismos medios indican que no hay conflicto alguno y solo existe el deseo de no interferir en un momento en el que la Federación necesita tranquilidad. Pero es curioso que sean los dos clubes, juntos y sin el apoyo de ninguno más, los que hayan decidido actuar así en cuanto Luis Rubiales desapareció de la escena federativa.

Florentino y Laporta abandonan la RFEF del interino Rocha, lo que no hicieron con Rubiales.



Amenaza de demanda por prevaricación

Mientras. El Confidencial, medio que adelantó la noticia, asegura que Florentino y Laporta presentaron su renuncia a la RFEF tras tener constancia de que el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), Miguel Galán, medita presentar una demanda contra el presidente en funciones de la RFEF, Pedro Rocha, y su junta gestora por un presunto delito de prevaricación administrativa al no cumplir exclusivamente con los deberes encomendados por la Ley del Deporte (convocar elecciones a la presidencia) sino tomar otro tipo de decisiones (como despidos) para los que no están autorizados.